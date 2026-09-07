Каллас: Надеюсь, Уиткофф и Кушнер сделали выводы после визитов в Москву и Киев

Каллас: Надеюсь, Уиткофф и Кушнер сделали выводы после визитов в Москву и Киев10
- 7.09.2026, 23:36
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Россия не заинтересована в мире.
Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас выразила надежду, что визит спецпредставителей президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Украину убедил их в том, что РФ не демонстрирует реальной заинтересованности в мире.
Об этом она заявила на пресс-конференции во время визита в Литву в понедельник, 7 сентября, сообщает LRT.
Комментируя визит Уиткоффа и Кушнера в Киев 6 сентября, Каллас отметила, что эти дни прошли без российских ударов по столице Украины.
«Я рада видеть, что специальный посланник впервые посетил и Киев. Для украинцев это означает, что в течение трех дней гражданское население не подвергалось обстрелам. Это был положительный результат данного визита. Россию они уже посещали несколько раз», — сказала она.
Каллас выразила надежду, что американские переговорщики увидели ситуацию на местах и сделали вывод о готовности России к завершению войны.
«Надеюсь, они услышали о ситуации на местах и поняли: Россия на самом деле не готова к миру. Напротив, когда они теряют инициативу на земле — они бомбят мирных жителей с воздуха. На данный момент мы не видим признаков того, что Россия заинтересована в мире. Они не пошли ни на одну уступку, на которую могли бы пойти», — подчеркнула дипломат.