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Каллас: Надеюсь, Уиткофф и Кушнер сделали выводы после визитов в Москву и Киев

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  • 7.09.2026, 23:36
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Каллас: Надеюсь, Уиткофф и Кушнер сделали выводы после визитов в Москву и Киев
Кайя Каллас
Фото: LRT

Россия не заинтересована в мире.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас выразила надежду, что визит спецпредставителей президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Украину убедил их в том, что РФ не демонстрирует реальной заинтересованности в мире.

Об этом она заявила на пресс-конференции во время визита в Литву в понедельник, 7 сентября, сообщает LRT.

Комментируя визит Уиткоффа и Кушнера в Киев 6 сентября, Каллас отметила, что эти дни прошли без российских ударов по столице Украины.

«Я рада видеть, что специальный посланник впервые посетил и Киев. Для украинцев это означает, что в течение трех дней гражданское население не подвергалось обстрелам. Это был положительный результат данного визита. Россию они уже посещали несколько раз», — сказала она.

Каллас выразила надежду, что американские переговорщики увидели ситуацию на местах и сделали вывод о готовности России к завершению войны.

«Надеюсь, они услышали о ситуации на местах и поняли: Россия на самом деле не готова к миру. Напротив, когда они теряют инициативу на земле — они бомбят мирных жителей с воздуха. На данный момент мы не видим признаков того, что Россия заинтересована в мире. Они не пошли ни на одну уступку, на которую могли бы пойти», — подчеркнула дипломат.

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