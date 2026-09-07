В Беларуси уже хотят изменять законодательство под беспилотный транспорт 7 7.09.2026, 23:31

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Начаться может с трамваев.

В Беларуси уже готовятся менять законодательство под беспилотный транспорт. Об этом в эфире гостелеканала СТВ рассказал начальник ГУГАИ МВД Виктор Ротченков.

«В план по изменению законодательства уже внесены нормы, чтобы урегулировать вопрос движения беспилотного транспорта в Республике Беларусь в течение двух-трех лет. Мы уже начинаем работать по изменению законодательства, чтобы дать доступ… ну, может быть, начать с трамваев, потом с автомобилей, чтобы управляли именно беспилотники», — рассказал Ротченков.

По его словам, через два-три года уже нужно будет выходить «на финишную стадию», а к 2030-му беспилотный транспорт будет прописан в ПДД.

Первый зампредседателя Госкомитета по стандартизации Александр Бурак сообщил, что госстандарты по ИИ и беспилотному транспорту начнут приниматься примерно в 2027—2028 годах.

Напомним, запуск роботакси обсуждали в Минске в прошлом году.

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