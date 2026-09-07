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В оккупированном Крыму прогремел мощный взрыв

  • 7.09.2026, 10:44
  • 3,114
В оккупированном Крыму прогремел мощный взрыв

Огромный пожар зафиксировали со спутника.

В ночь на 7 сентября в оккупированном Крыму прогремели взрывы, после чего на севере Армянска был зафиксирован крупный пожар. По сообщениям местных жителей, перед взрывом в районе города действовали мобильные огневые группы.

Очаг возгорания, по данным спутниковой съемки, расположен на территории складского объекта. Об этом сообщает мониторинговая группа «Крымского ветра».

Как сообщает «Крымский ветер», около 00:45 в Армянске была слышна работа мобильных огневых групп, после чего раздался мощный взрыв.

«Затем слышалась детонация. Куда именно попал снаряд, пока не известно», – говорится в сообщении мониторинговой группы со ссылкой на местного жителя.

После взрыва на севере Армянска возник сильный пожар. Его очаг зафиксировали с помощью спутниковых данных.

По данным «Крымского ветра», возгорание произошло на территории складов. При этом пока неизвестно, что именно там хранилось.

Информация о точных последствиях взрыва, возможных повреждениях и пострадавших пока не уточнялась.

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