В оккупированном Крыму прогремел мощный взрыв
- 7.09.2026, 10:44
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Огромный пожар зафиксировали со спутника.
В ночь на 7 сентября в оккупированном Крыму прогремели взрывы, после чего на севере Армянска был зафиксирован крупный пожар. По сообщениям местных жителей, перед взрывом в районе города действовали мобильные огневые группы.
Очаг возгорания, по данным спутниковой съемки, расположен на территории складского объекта. Об этом сообщает мониторинговая группа «Крымского ветра».
Как сообщает «Крымский ветер», около 00:45 в Армянске была слышна работа мобильных огневых групп, после чего раздался мощный взрыв.
«Затем слышалась детонация. Куда именно попал снаряд, пока не известно», – говорится в сообщении мониторинговой группы со ссылкой на местного жителя.
После взрыва на севере Армянска возник сильный пожар. Его очаг зафиксировали с помощью спутниковых данных.
По данным «Крымского ветра», возгорание произошло на территории складов. При этом пока неизвестно, что именно там хранилось.
Информация о точных последствиях взрыва, возможных повреждениях и пострадавших пока не уточнялась.