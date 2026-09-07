Доллар взял новый максимум в Беларуси 1 7.09.2026, 11:04

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Эксперт рассказал, куда теперь может двинуться курс.

В начале осени американская валюта хорошо разогналась на белорусском рынке и обновила годовой максимум, добравшись до 3,0792 белорусского рубля.

Только за первую неделю сентября доллар прибавил 1,17%, а с начала года – почти 6%.

Что толкнуло «зеленый» вверх и хватит ли ему сил расти дальше, рассказал финансовый аналитик Myfin Михаил Грачев.

Почему доллар не удержался на пике

На пиковой отметке американская валюта пробыла недолго. К концу пятничных торгов на БВФБ ее курс откатился до 3,0753 белорусского рубля.

Одной из причин стало укрепление российского рубля. Поддержку ему оказало решение Минфина РФ резко сократить покупки иностранной валюты – с 5,9 млрд рублей до 1,9 млрд рублей.

Кроме того, ведомство разместило облигации федерального займа на 1 трлн рублей, что повысило спрос на рублевую ликвидность.

В результате доллар сдал позиции на российском рынке: после недельного максимума в 87,475 рубля его курс опустился до 85,825 рубля.

При этом к большинству мировых валют «зеленый», наоборот, укрепился. Поддержку ему оказала сильная статистика по рынку труда США, которая усилила ожидания повышения процентной ставки ФРС.

Чего ждать от бакса дальше

На мировом рынке у доллара пока есть повод чувствовать себя уверенно. Его могут поддержать данные по инфляции, которые выйдут 11 сентября, незадолго до заседания ФРС США.

На российском рынке ситуация обратная. Рубль может получить дополнительную поддержку за счет притока валюты после высоких цен на нефть в августе.

Для белорусского рубля именно этот фактор может оказаться весомее. Поэтому аналитик ожидает, что доллар у нас немного сдаст позиции. К концу недели «американец» может опуститься до 3,035 белорусского рубля.

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