ISW раскрыл настоящие цели Кремля 6 7.09.2026, 11:30

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Путину нужен не только Донбасс.

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи со спецпредставителями президента США назвал Донбасс «вопросом всей войны», ведь российский диктатор Владимир Путин поставил Донецкую и Луганскую области в центр своих ультимативных требований к Украине. Однако на самом деле требования главы РФ выходят за пределы этих двух украинских областей.

На что еще нацелился Путин, становится понятно из действий его армии на фронте в Украине. Об этом говорится в новом материале Института изучения войны (ISW).

Аналитики уверены, что требования российского диктатора выходят за пределы Донецкой и Луганской областей. Об этом свидетельствует его речь 2024 года со сформулированным ультиматумом Украине, на которую и сам Путин, и российские чиновники разных уровней постоянно ссылаются. Да и военные операции, проводимые РФ, указывают на то, что аппетиты России значительно шире.

В ISW считают, что часть наступательных операций РФ, продолжающихся по всей линии фронта, была бы излишней, если бы Кремль стремился лишь к захвату всей Донецкой области.

Россияне проводят «масштабные наступательные операции» также на севере Сумской и Харьковской областей, что может быть частью реализации требования Путина о создании «буферной зоны» вдоль российско-украинской границы.

В то же время российские войска одновременно проводят наступательные операции в Запорожской области, чтобы соединиться с Ореховским и Гуляйпольским направлениями для продвижения на город Запорожье, обходя украинские оборонительные позиции на юге.

«Эти наступательные действия являются более масштабными и дорогостоящими, чем те, которые потребовались бы просто для того, чтобы оторвать украинские войска от обороны Донбасса, и они также напрямую не поддерживают усилия России по захвату остальной части Донецкой области. Однако они преследуют другие, четко заявленные Путиным цели. Именно поэтому они продолжаются, и именно поэтому Путин вряд ли остановит боевые действия, даже если российским войскам удастся захватить всю Донецкую область, что само по себе остается маловероятным», — резюмировали в ISW.

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