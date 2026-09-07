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ISW раскрыл настоящие цели Кремля

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  • 7.09.2026, 11:30
  • 12,412
ISW раскрыл настоящие цели Кремля

Путину нужен не только Донбасс.

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи со спецпредставителями президента США назвал Донбасс «вопросом всей войны», ведь российский диктатор Владимир Путин поставил Донецкую и Луганскую области в центр своих ультимативных требований к Украине. Однако на самом деле требования главы РФ выходят за пределы этих двух украинских областей.

На что еще нацелился Путин, становится понятно из действий его армии на фронте в Украине. Об этом говорится в новом материале Института изучения войны (ISW).

Аналитики уверены, что требования российского диктатора выходят за пределы Донецкой и Луганской областей. Об этом свидетельствует его речь 2024 года со сформулированным ультиматумом Украине, на которую и сам Путин, и российские чиновники разных уровней постоянно ссылаются. Да и военные операции, проводимые РФ, указывают на то, что аппетиты России значительно шире.

В ISW считают, что часть наступательных операций РФ, продолжающихся по всей линии фронта, была бы излишней, если бы Кремль стремился лишь к захвату всей Донецкой области.

Россияне проводят «масштабные наступательные операции» также на севере Сумской и Харьковской областей, что может быть частью реализации требования Путина о создании «буферной зоны» вдоль российско-украинской границы.

В то же время российские войска одновременно проводят наступательные операции в Запорожской области, чтобы соединиться с Ореховским и Гуляйпольским направлениями для продвижения на город Запорожье, обходя украинские оборонительные позиции на юге.

«Эти наступательные действия являются более масштабными и дорогостоящими, чем те, которые потребовались бы просто для того, чтобы оторвать украинские войска от обороны Донбасса, и они также напрямую не поддерживают усилия России по захвату остальной части Донецкой области. Однако они преследуют другие, четко заявленные Путиным цели. Именно поэтому они продолжаются, и именно поэтому Путин вряд ли остановит боевые действия, даже если российским войскам удастся захватить всю Донецкую область, что само по себе остается маловероятным», — резюмировали в ISW.

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