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В Сочи загадочно загорелась нефтебаза

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  • 7.09.2026, 8:06
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В Сочи загадочно загорелась нефтебаза

Воздушной тревоги не было.

В ночь с 6 на 7 сентября в российском Сочи повторно произошло возгорание на нефтебазе, которая уже подвергалась удару несколько дней назад. При этом перед появлением сообщений о пожаре данных о новой атаке беспилотников или воздушной тревоге не поступало, пишет «Диалог»

По данным OSINT-аналитиков и российских Telegram-каналов, пожар на объекте возник еще вечером 6 сентября. На опубликованных кадрах видно сильное возгорание и густой дым над городом.

Речь, предположительно, идет об Адлерской нефтебазе «Роснефть-Кубаннефтепродукт», расположенной рядом с аэропортом Сочи. Именно этот объект ранее пострадал в результате атаки 4 сентября.

При этом независимого подтверждения того, что повторно загорелась именно нефтебаза «Роснефти», пока нет. В ночь на 7 сентября сообщений о новой атаке БПЛА в регионе не поступало, как и предупреждений о воздушной опасности. Причина повторного возгорания пока остается неизвестной.

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