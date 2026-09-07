Антициклон порадует белорусов
- 7.09.2026, 7:59
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Пришла сухая погода.
В понедельник, 7 сентября, погодные условия в Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления, сообщили в Белгидромете. Днем ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы возможен слабый туман.
Ветер западный, северо-западный, умеренный, по востоку порывистый. Температура воздуха днем составит от +16°С до +22°С. Атмосферное давление днем существенно не изменится.
Подробный прогноз:
Минск +18…+20°C. Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5–10 м/с.
Брест +19…+21°C. Переменная облачность, без осадков. Ветер западный, 5–10 м/с.
Витебск +17…+19°C. Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5–10 м/с, порывы до 12 м/с.
Гомель +18…+20°C. Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5–10 м/с.
Гродно +18…+20°C. Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный, 5–10 м/с.
Могилев +17…+19°C. Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5–10 м/с, порывы до 12 м/с.