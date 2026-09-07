Большой секрет 1 Виталий Гинзбург

7.09.2026, 8:18

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Фото: Reuters

С топливом в России действительно большие проблемы.

Человек несчастлив потому, что не знает, что он счастлив; только потому. Это все, все! Кто узнает, тотчас сейчас станет счастлив, сию минуту.

Ф.М. Достоевский, «Бесы»

Прямогонный обман

В.Путин после саммита ШОС в Бишкеке провел пресс-конференцию для российских СМИ. На ней В.Путин доказывал, что он располагает самой точной информацией, получаемой из разных красных папочек или непосредственно от первых руководителей государственных структур. И среди прочей правдивой информации все узнали о восстановлении 90% мощностей НПЗ, подвергшихся ударам ВСУ.

Практически одновременно был опубликован макропрогноз правительства России, из которого следует существенное снижение экспорта нефтепродуктов и в этом году, и в перспективе.

И это на фоне скандальной презентации А.Клепача, стоившей ему должности, и гораздо более завуалированной оценки советника главы ЦБ, оценившего состояние российской экономики как выживание. И это на фоне оценок состояния в нефтепереработке, сделанной без учета всех последних ударов ВСУ, которые остановили КИНЕФ (минус 7% нефтепереработки), три основных завода Лукойла (минус более 15%), Ярославский НПЗ (минус 5%).

Итого на время выступления Президента России перед «независимой» российской прессой 27% выведенных мощностей просто не успели попасть в статистику прошлой недели.

Но, что еще интереснее. Ровно через два дня В. Путин на Восточном Экономическом Форуме говорит абсолютно противоположное. Не правду, разумеется, а другое.

Лично у меня нет никаких сомнений — кого-то из ответственных за комплектование содержимого красных папочек внезапно осенило: «Что-то с качеством вранья стало...»

Бензина, разумеется, не будет. Но не из-за развязанной войны, а исключительно в силу природного благородства русского народа, которым все злоупотребляют и которого в очередной раз надули.

Ни в одной нормальной стране такое невозможно представить. Ну для того, чтобы и не пытались представить, просто решили не приглашать неподконтрольные Д.Пескову СМИ.

Я в первой публикации этого цикла специально проанализировал не менее 16 цепочек критической уязвимости России. Естественно не все, но и этого немало. Причем эти уязвимости ни для кого не являются секретом. Но, тем не менее, прежде всего для внутреннего потребления острота этих проблем в значительной степени сглаживается враньем. Причем враньем беспрецедентным по масштабу и низкопробным по качеству. И, тем не менее, несмотря ни на что, это работает, причем настолько, что система государственного вранья стала существенным фактором устойчивости государства. Более того, это работает, несмотря на то, что большинство людей в отдельности властям не верит.

Именно этот парадокс всех интересует больше всего. И его невозможно объяснить, не выходя за общепринятые и потому удобные рамки политкорректности.

В этих рамках все и прежде всего российская имперская оппозиция будет ссылаться на науку, искать причины и доказательства в плюралистическом невежестве, конформизме. Исследовать спирали молчания или коллективные иллюзии.

Но такие подходы правомерны в условиях пусть и серьезных деформаций, но того, что, несмотря на это, сохранило признаки и институты общества.

Здесь все гораздо хуже.

И даже реинкарнация фашизма, на которую ссылается Г.Каспаров, это никакая не реинкарнация. Русский фашизм на протяжении более чем века никуда не делся. Просто возможности грабежа в отсутствии декоративной идеи, типа коммунизма, стали для него катализатором прогрессирующей деградации, и этот народ без доли сомнения спокойно опустился на несколько ступеней по лестнице цивилизации, на которую он, впрочем, окончательно так и не смог подняться.

И поэтому необходимо делать неполиткорректные выводы относительно не столько Путина, сколько народа, как бы трудно это ни было. Бывший американский посол в России М.Макфол одним из первых крупных фигур в политике и дипломатии склонился к этому. Причем с его мнением можно ознакомиться в оригинале.

Соответственно такая система и такой народ просто не в состоянии обойтись без лжи, причем не в виде отдельных эпизодов, а развившейся до статуса института. И на солидном фундаменте в виде:

— Выявленных социально-психологических особенностей. Врать, как дышать — это не дискриминация, не нацизм, не русофобия, а особенности менталитета, сформировавшийся архетип.

— Мифологичности, как определяющей черты русского сознания, уводящей его в сторону от правды. Ложь в таком случае просто утрачивает свое первоначальное негативное значение и рационализируется, как часть очередного мифа.

— Восьми черт русского ума от И.П.Павлова, особенно его приверженности слову вместо фактов.

— Иррационализма, как неотъемлемой части всего уклада жизни, в котором утвердилось обратное восприятие действительности.

Отражение и реальность в такой ситуации просто меняются местами или меняют полярность. Правда в такой ситуации и в такой системе координат противопоказана в принципе.

Более того, сформировавшийся в России режим в этом смысле можно назвать Обществом Взаимного Обмана (ОВО), по аналогии с такими сложившимися формами финансовых организаций, как Общества взаимного кредита (ОВК) или страхования (ОВС).

И при этом весьма примечательно, что одним из принципов функционирования подобных организаций является принцип круговой поруки.

Возможно еще не для всех, но для многих уже даже начинает доходить. В соответствии с этим принципом или с его более благозвучной интерпретацией — субсидиарная ответственность, все россияне начинают платить по счетам. Но об этом чуть позднее.

А пока ложь работает, и устойчивость путинского режима в значительной степени зависит от поддержания баланса между обманом властью народа и креативностью населения в обмане власти. И топливный кризис прекрасно иллюстрирует это. Казалось бы, сколько копий было сломано только на обсуждении масштаба кризиса. Власть до последнего пыталась скрыть масштаб проблемы и отрицать ее критичность. Более того, даже оппозиция отчасти на это повелась и тоже поддерживала это вранье.

Известна дискуссия между В.Ширяевым и С.Вакуленко. Ясное дело, что С.Вакуленко остался подчиненным А.Дюкова. Но его позицию в определенной степени поддержали и МБХ, и С.Алексашенко, и В.Иноземцев. Причем последний в дополнение еще и сказал, что НПЗ ремонтируют в круглосуточном режиме.

Но тут вмешался сам В. Путин и скорректировал стратегию Общества Взаимного Обмана. С топливом действительно большие проблемы, которые даже круглосуточными ремонтами не решить.

Но это вовсе не правда, а администрирование лжи. По версии Путина, его как обычно надули. Он, как честный человек, рассчитывал, что российские НПЗ, снабжающие агрессоров топливом, не будут бомбить все три дня взятия Киева. Но при этом забыл упомянуть, что точно такой же НПЗ в Кременчуге был уничтожен в первые дни войны.

Вся логика построена исключительно таким образом. Например, дефицит топлива можно было частично урегулировать рыночным ценообразованием.

Но в таком случае российский обыватель, который с радостью и надеждой ожидал плодов войны, поймет, что его обманули и предложили их (плоды войны) не получить, а оплатить, в том числе на АЗС.

При этом власть резонно опасается не столько бунта или недовольства, сколько креативного обмана, но уже в качестве реакции населения. Цены на топливо растут под контролем власти, но за какое качество топлива приходится платить повышенную цену. Это еще один обман. А объяснение причин дефицита — это уже другой.

«Коварные украинцы жгут наши НПЗ, выпускающие топливо для мирных ударов по их городам». Такой аргумент варвары могут принять и понять. А просто увеличение цены им не понравится.

Или взять другую проблему. Очевидно, что власть бездарно сжигает свои ресурсы. И в то же время она не может продемонстрировать слабость или, что еще хуже — неумение управлять кризисом. И здесь она мастерски манипулирует русским сознанием. Постоянно предлагая Чудо.

Возможно все уже забыли, но чуть более месяца назад было обещано некое, не имеющее аналогов решение с бесперебойным обеспечением топливом Крыма. Топливо в Крыму действительно появилось, но не везде, а по талонам и по времени — два часа утром и два часа вечером. Разве это не уникально?

На прошлой неделе А.Белоусов заявил, что в течение месяца вся территория России будет прикрыта не имеющей аналогов системой ПВО. Месяц еще не прошел, а в Сочи пару комплексов ПВО уже уничтожены.

Кроме того, для лучшего восприятия чудес и всего за 5 млрд. руб. появляются центры пропаганды в регионах. И это не просто деньги, выброшенные на ветер. В системе тотального вранья отражение проблемы важнее самой проблемы.

Признание В.Путина — это демонстрация масштаба проблемы. Но посредством вранья меняется ее отражение. Проблема, будь то топливный кризис или ПВО, — это реальность. Отражение — это ее познание через кривое зеркало. И происходит чудо, которое позволяет на некоторое время искажать реальность. Приятно чувствовать себя частью большой силы, испытывать счастье и ожидать новых чудес.

Кроме управления топливным кризисом, власти необходимо поддерживать образ врага, сформировать образ победы. И это на каждом шагу.

Поэтому было бы ошибкой связывать это исключительно с психическими особенностями личности В.Путина. Это, прежде всего, наиболее возможный и эффективный способ управления этим варварским народом и поддержания единства России.

При всем этом, ресурс вранья у режима небезграничный. Он сам демонстрирует свои критические уязвимости по всем цепочкам. Критическая уязвимость сопровождается внутренней перегрузкой в Обществе Взаимного Обмана. И увеличивает шансы на его скорейшее разрушение.

Виталий Гинзбург, kasparovru.com

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