ШОС расколота 1 Стефан Вольф

7.09.2026, 7:53

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У Си, Моди и Путина — свои повестки.

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) отметила свое 25-летие в Бишкеке, столице Кыргызстана, со всей подобающей такому дипломатическому юбилею помпезностью.

1 сентября для традиционного церемониального «семейного фото» и подписания двухстраничной Бишкекской декларации собрались 21 лидер государств и правительств. Еще 28 соглашений предусматривали, в частности, «укрепление многостороннего сотрудничества в сфере ядерной безопасности и защищенности».

На первый взгляд ШОС предстала уверенным в себе объединением, выступающим единым фронтом от имени примерно четверти человечества и представляющим от 23% до 25% мирового ВВП.

Однако реальная картина выглядит не так эффектно.

За четверть века своего существования ШОС так и осталась преимущественно площадкой для двусторонних встреч и кулуарных сделок между лидерами.

С прагматичной точки зрения — формат вполне рабочий. Чем ШОС так и не смогла стать за эти 25 лет, так это институтом, способным урегулировать споры, с которыми ее члены приходят за стол переговоров внутри организации, — и уж тем более те конфликты, которые они ведут за ее пределами. В лучшем случае она представляет собой нечто гораздо более узкое: инструмент двусторонних отношений, позволяющий наиболее влиятельным ее участникам заключать сделки и сводить взаимные счеты.

Поскольку зачастую все это происходит на глазах у публики, адресованы такие сигналы больше внутренней аудитории — они позволяют лидерам предстать решительными защитниками стратегических национальных интересов.

Показательна в этом отношении речь премьер-министра Индии Нарендры Моди на пленарном заседании. В присутствии сидевшего за тем же столом премьер-министра Пакистана Шехбаза Шарифа Моди заявил, что в борьбе с терроризмом «не должно быть места двойным стандартам», и «терроризм ни для кого и никогда не может быть стратегическим активом». Он также призвал ликвидировать «всю экосистему финансирования терроризма, вербовки, радикализации и безопасных убежищ».

Моди не понадобилось прямо называть Пакистан, чтобы всем было понятно, кому адресованы его слова. Каждый в зале — как и каждый, кто следил за саммитом дома, в Индии, — узнал в них риторику, которую Индия использует для критики Пакистана за предполагаемую поддержку транснациональных террористических сетей.

Дополнительным преимуществом саммита ШОС для Моди стала возможность высказать эту критику прямо в лицо Шарифу.

Затем Моди сделал еще один акцент, заявив о необходимости «уважать суверенитет и территориальную целостность всех стран». Не называя никого напрямую, он тем самым упрекнул и Россию за войну против Украины, и Китай — за проходящий через контролируемый Пакистаном Кашмир коридор «Пояса и пути», — а также Пакистан за территориальные претензии к землям, которые Индия считает своими.

Подобное заявление не только хорошо выглядит в глазах индийской аудитории. Оно дает определенный сигнал и западным партнерам Индии, которые могут прочитать его как критику России. Одновременно оно укрепляет традиционную роль Индии как защитника интересов Глобального Юга — в том числе в противостоянии притязаниям Китая и России на лидерство в этом пространстве.

Моди также обратился к российскому президенту Владимиру Путину с куда более прямым посланием — причем, сделал это лично и публично.

«Каждый день войны отбрасывает человечество назад», — заявил он российскому президенту сразу после традиционных объятий, после чего подчеркнул необходимость перейти «от бесконечной войны к ее завершению».

Хотя двусторонние отношения Индии и России носят более конструктивный и менее конфронтационный характер, чем отношения Индии и Пакистана, эта фраза прозвучала весьма недвусмысленно. Тем более что Моди произнес ее во всеуслышание, обращаясь к лидеру страны — участницы блока, который отчасти строится на идее безусловной солидарности его членов друг с другом перед лицом Запада.

Это не первый случай, когда Моди публично призывает Путина прекратить войну. В 2024 году, во время их двустороннего саммита в Москве, он также осудил гибель украинских детей в результате российского ракетного удара.

Путин ищет поддержки

Путин прибыл в Бишкек с самым насыщенным графиком двусторонних встреч среди всех лидеров. За два дня саммита он встретился с Моди, председателем КНР Си Цзиньпином и президентом Ирана Масудом Пезешкианом, а также с президентами Таджикистана, Монголии, Кыргызстана и Казахстана и лидерами Турции и Армении, которые присутствовали на саммите как представители государств, не входящих в ШОС.

На первый взгляд это может выглядеть впечатляюще, но едва ли свидетельствует о силе. Из-за ордера, который Международный уголовный суд выдал на его арест, личная дипломатия Путина ограничена такими площадками, как ШОС, а иногда и БРИКС — объединение стран с формирующейся экономикой, которое начиналось с Бразилии, России, Индии и Китая, но с тех пор значительно расширилось и приобрело гораздо больший вес и влияние.

Для лидера державы, претендующей на статус великой, это выглядит особенно невыгодно — тем более что в других регионах мира Россия в последнее время также теряет влияние и возможности давления: от Сирии до Венесуэлы и Мали.

Три лидера — три повестки

Си, напротив, демонстративно избирательно подошел к двусторонним встречам. Единственной подтвержденной встречей с другим лидером стала его встреча с Путиным. Возможно, это свидетельствует о том, что Пекин все чаще рассматривает ШОС как менее значимую площадку, чем прямые каналы взаимодействия с отдельными столицами или такие форматы, как БРИКС.

Показательно, что после этого Си сразу отправился в Каир — с первым за 10 лет государственным визитом в Египет, который с 2024 года входит в расширенный состав БРИКС. Саммит этой организации начнется 12 сентября в Нью-Дели.

Таким образом, каждый из трех главных лидеров организации получил от саммита что-то свое и вполне конкретное. Но для этого ШОС вовсе не требовалось выступать единым фронтом.

Это вовсе не означает, что ШОС бессмысленна. Ее саммиты создают возможности для двусторонних контактов и заключения соглашений, а также позволяют странам-участницам демонстрировать внутренней и международной аудитории солидарность незападного мира.

Однако настоящий посыл юбилейного саммита в Бишкеке заключался не в декларации, подписанной его участниками. Скорее, он проявился в том, как три доминирующих лидера организации — Си, Моди и Путин — использовали эту площадку для продвижения трех совершенно разных повесток, а покинули ее, так и не разрешив ни одного из разногласий, которые их разделяют.

Стефан Вольф, New Voice

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