В Сеть попал тест на комбинаторное мышление 4 7.09.2026, 11:16

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Решите задачу Перельмана за минуту.

Перед вами небольшая головоломка из классического сборника задач Якова Перельмана. На первый взгляд она напоминает обычную перестановку предметов, но довольно быстро выясняется, что каждое действие ограничено правилами, а найти действительно короткое решение гораздо сложнее, чем просто добиться нужного результата, пишет «Вокруг света».

Представьте стол, разделенный на шесть одинаковых квадратов — три сверху и три снизу. В пяти из них находятся предметы чайного сервиза, а один квадрат остается пустым.

В верхнем левом квадрате стоит чашка, в верхнем правом — чайник. В нижнем левом и нижнем среднем квадратах находятся еще по чашке, а в нижнем правом — молочник. Таким образом, свободным остается верхний средний квадрат.

Задача состоит в том, чтобы поменять местами чайник и молочник. В конце чайник должен оказаться там, где изначально стоял молочник, а молочник — на исходном месте чайника.

Передвигать предметы можно только по определенным правилам. Во-первых, каждый раз разрешается перемещать предмет исключительно в тот квадрат, который в этот момент свободен. То есть нельзя поставить чашку или другой предмет поверх уже занятого места.

Во-вторых, перемещать предмет по диагонали нельзя. Разрешены только переходы между соседними квадратами по горизонтали или вертикали.

Есть и еще одно важное ограничение: нельзя переносить один предмет поверх другого. Кроме того, в одном квадрате ни при каких обстоятельствах не должны находиться два предмета — даже на короткое время, пока вы переставляете посуду.

При соблюдении этих условий решить задачу можно несколькими способами. Но простой вариант нас здесь не интересует: нужно найти самое короткое решение, то есть добиться обмена чайника и молочника за минимальное количество ходов.

Известно, что минимальное число ходов больше 12, но меньше 18. Это подсказка, которая заметно сужает поиск: вам предстоит найти решение в диапазоне от 13 до 17 ходов.

Попробуйте уложиться в одну минуту. Важно не просто переставлять предметы наугад, а заранее продумывать последовательность: каждый ход меняет положение свободного квадрата и тем самым определяет, какие перемещения станут возможны дальше.

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