Главу ГУР Буданова сфотографировали на Змеином и возле «вышек Бойко»
- 12.08.2025, 19:26
- 1,580
Что он там делал?
Главное управление разведки Министерства обороны Украины 12 августа опубликовало фото своего руководителя с группой военных на острове Змеином, а также на газодобывающих вышках у берегов Черного моря, освобожденных от российских оккупантов.
Кадры сделаны во время поездки Буданова на позиции сил обороны Украины на этих объектах. В ГУР не указали, когда он там был.
В сообщении отмечается, что начальник военной разведки провел совещание и наградил бойцов «Спецподразделения Тимура», несущего службу в акватории ЧМ.