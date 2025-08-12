закрыть
Главу ГУР Буданова сфотографировали на Змеином и возле «вышек Бойко»

  • 12.08.2025, 19:26
  • 1,580
Главу ГУР Буданова сфотографировали на Змеином и возле «вышек Бойко»
Кирилл Буданов

Что он там делал?

Главное управление разведки Министерства обороны Украины 12 августа опубликовало фото своего руководителя с группой военных на острове Змеином, а также на газодобывающих вышках у берегов Черного моря, освобожденных от российских оккупантов.

Кадры сделаны во время поездки Буданова на позиции сил обороны Украины на этих объектах. В ГУР не указали, когда он там был.

В сообщении отмечается, что начальник военной разведки провел совещание и наградил бойцов «Спецподразделения Тимура», несущего службу в акватории ЧМ.

