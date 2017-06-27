В Киеве взорвали машину с командующим спецназом ГРУ Минобороны Украины 4 27.06.2017, 10:48

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(обновляется) Полиция назвала врыв террористическим актом.

В Соломенском районе Киева на перекрестке улиц Соломенская и Алексеевская произошел взрыв автомобиля «Мерседес», водитель погиб.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Сначала сообщалось о пострадавшем мужчине. В 9:40 полиция сообщила официально, что водитель в результате взрыва погиб.

По предварительной информации, от взрыва «Мерседеса» в Соломенском районе Киева погиб военнослужащий Министерства обороны Украины.

Об этом сообщили «Украинской правде» в Минобороны.

Все обстоятельства сейчас выясняются.

В правоохранительных органах УП сообщили, что погибший руководил спецназом Главного разведывательного управления Минобороны.

Полиция пока имя погибшего не сообщала. По данным источников «Украинской Правды», погиб Максим Шаповал. Врыв квалифицировали как террористический акт.

«В результате подрыва в Киеве во вторник утром автомобиля был убит действующий военнослужащий Вооруженных сил Украины 1978 г.р., само же происшествие правоохранители квалифицировали как террористический акт», - сообщил директор департамент коммуникации МВД Украины Артем Шевченко.

«Поскольку он является действующим военным, то прокуратура будет определять подследственность расследования этого уголовного производства, которое сейчас зарегистрировано по статье 258 УК «Теракт » следственным отделом главного управления полиции в г. Киеве», — сказал журналистам Шевченко, позже уточнив, что погибший – военнослужащий ВСУ 1978 года рождения.