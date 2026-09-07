Беларусь будет использовать устаревшие российские технологии для захоронения радиоактивных отходов 3 7.09.2026, 6:31

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В них изначально заложен сценарий значительной протечки изотопов.

Беларусь приняла решение использовать устаревшие российские технологии без анализа существующих в мире альтернатив при захоронении радиоактивных отходов от АЭС. Такой вывод сделали независимые эксперты в отчёте об оценке воздействия на окружающую среду проекта «Возведение пункта захоронения и временного хранения радиоактивных отходов» в Беларуси.

Обзор подготовили специалисты неправительственных организаций «Экодом» и Solutions for Resilient Communities Inc. (США), эксперт международной программы «Безопасность радиоактивных отходов» Андрей Ожаровский и независимый эксперт по радиационной безопасности Сергей Бесараб, сообщает «Еврорадио».

Эксперты указывают, что в России уже существует аналогичный объект — пункт захоронения радиоактивных отходов в Обнинске, который потерял герметичность спустя 38 лет после консервации. По их данным, грунт вокруг объекта оказался загрязнён на глубину до восьми метров.

У белорусского проекта, как отмечают эксперты, есть российские прототипы — пункты захоронения на комбинате «Маяк» и Сибирском химическом комбинате, откуда, по всей видимости, заимствована модульная система хранения.

При этом сами российские разработчики закладывают сценарий, при котором значительные протечки радиоактивных веществ возможны уже в первые 100 лет эксплуатации, тогда как изоляция отходов должна обеспечиваться не менее 300 лет.

Пункт хранения и захоронения радиоактивных отходов в Беларуси планируют построить к 2030–2031 годам в Мстиславском районе Гомельской области.

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