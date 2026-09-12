Ford придумал лучшее решение для кемпинга 12.09.2026, 13:46

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Фото: Ford

Компактный внедорожник становится полноценным жилищем.

Ford запатентовал необычную систему, которая позволит владельцам Bronco превращать салон внедорожника в полноценное место для сна. Документ опубликован Бюро по патентам и товарным знакам США, а конструкция рассчитана на любителей путешествий и кемпинга, пишет Autoblog (перевод — сайт Charter97.org).

Система состоит из трех панелей. В обычном состоянии они складываются и практически не занимают места, располагаясь на полу багажника и спинках задних сидений. После складывания кресел панели образуют ровную платформу, которую выдвигается над передними сиденьями.

Ford предусмотрел сразу два варианта крепления передней части конструкции. В одном используются специальные рычаги в спинках передних кресел, в другом панель соединяется с креплениями подголовников. Дополнительные опоры могут фиксироваться у стоек кузова или устанавливаться прямо на пол.

«В сложенном виде платформа практически незаметна во время обычной езды», — пишут авторы.

Фото: USPTO

Фото: USPTO

Для более комфортного отдыха Ford также предусмотрел матрас, полки для снаряжения и сетку от насекомых, которая позволит проветривать салон.

Фото: Ford

Это не первый патент компании, связанный с Bronco и активным отдыхом. Ранее Ford запатентовал систему хранения снятых элементов крыши и механизм, позволяющий не отключать проводку при демонтаже дверей.

При этом сам патент еще не означает появление такой системы на серийных автомобилях. «По одному патенту невозможно сказать, выйдет ли идея за пределы чертежей», — отмечает издание.

У Ford уже есть похожий опыт. В Китае компания продает электрический Bronco Basecamp с подъемной крышей, специальным режимом для кемпинга и встроенной кухней.

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