закрыть
13 сентября 2026, воскресенье, 8:06
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Пескову задали неудобный вопрос о боевой готовности армии Беларуси

1
  • 12.09.2026, 12:54
  • 7,330
Пескову задали неудобный вопрос о боевой готовности армии Беларуси

После заявления Лукашенко о мобилизации.

На вопрос о том, координирует ли Минск с Москвой мероприятия по проверке боеготовности белорусской армии, ответил 11 сентября пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что страны координируют большую часть мероприятий по проверке боевой готовности, но есть и национальные, которые «не координируются», пишет РИА «Новости».

Напомним, в начале 2026 года в Беларуси проходила внезапная масштабная проверка вооруженных сил, осенью начали проверять боевую и мобилизационную готовность внутренних войск МВД.

11 сентября 2026 года у Александра Лукашенко поинтересовались, есть ли задача проверить весь силовой блок.

— Я уже говорил по-народному: армию надо встряхнуть, пришло время. Всю армию. Всех проверим. Вплоть до мобилизации, — сказал Лукашенко.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Сигнал услышан
Сигнал услышан Андрей Пионтковский
Красивая сказка кончилась
Красивая сказка кончилась Игорь Липсиц
Привычная для Кремля картина начинает давать трещины
Привычная для Кремля картина начинает давать трещины Петр Олещук
В этот момент будет очень интересно
В этот момент будет очень интересно Валерий Пекар