Пескову задали неудобный вопрос о боевой готовности армии Беларуси

Пескову задали неудобный вопрос о боевой готовности армии Беларуси1
- 12.09.2026, 12:54
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После заявления Лукашенко о мобилизации.
На вопрос о том, координирует ли Минск с Москвой мероприятия по проверке боеготовности белорусской армии, ответил 11 сентября пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
Официальный представитель Кремля подчеркнул, что страны координируют большую часть мероприятий по проверке боевой готовности, но есть и национальные, которые «не координируются», пишет РИА «Новости».
Напомним, в начале 2026 года в Беларуси проходила внезапная масштабная проверка вооруженных сил, осенью начали проверять боевую и мобилизационную готовность внутренних войск МВД.
11 сентября 2026 года у Александра Лукашенко поинтересовались, есть ли задача проверить весь силовой блок.
— Я уже говорил по-народному: армию надо встряхнуть, пришло время. Всю армию. Всех проверим. Вплоть до мобилизации, — сказал Лукашенко.