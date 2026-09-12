Пескову задали неудобный вопрос о боевой готовности армии Беларуси 1 12.09.2026, 12:54

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После заявления Лукашенко о мобилизации.

На вопрос о том, координирует ли Минск с Москвой мероприятия по проверке боеготовности белорусской армии, ответил 11 сентября пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что страны координируют большую часть мероприятий по проверке боевой готовности, но есть и национальные, которые «не координируются», пишет РИА «Новости».

Напомним, в начале 2026 года в Беларуси проходила внезапная масштабная проверка вооруженных сил, осенью начали проверять боевую и мобилизационную готовность внутренних войск МВД.

11 сентября 2026 года у Александра Лукашенко поинтересовались, есть ли задача проверить весь силовой блок.

— Я уже говорил по-народному: армию надо встряхнуть, пришло время. Всю армию. Всех проверим. Вплоть до мобилизации, — сказал Лукашенко.

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