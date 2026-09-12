Сделка США с Венесуэлой — это больше, чем вопрос нефти 3 12.09.2026, 12:40

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Вашингтон получает прямые рычаги влияния.

Новая нефтяная сделка США с Венесуэлой выходит далеко за рамки энергетики. Вашингтон получает значительное влияние на нефтяную отрасль страны, одновременно пытаясь стабилизировать ее экономику и добиться политических изменений, пишет The National Interest (перевод — сайт Charter97.org).

Соглашение, объявленное Белым домом 31 августа, предусматривает 100-летние концессии на 17 венесуэльских нефтяных месторождений с доказанными запасами около 65 млрд баррелей. Контролировать их будет частная компания North American Blue Energy Partners, принадлежащая венесуэльскому бизнесмену Алехандро Бетанкуру.

Министерство обороны приобретает 35% в материнской компании нефтяного оператора, а Госдепартамент сможет покупать 20% всей добычи по себестоимости. Кроме того, Вашингтон получает право блокировать назначения в совет директоров, большинство членов которого должны быть гражданами США.

Сделка уже вызывает вопросы в Конгрессе. В частности, законность участия Минобороны в капитале частной иностранной нефтяной компании остается спорной. Необычным выглядит и право Госдепартамента покупать нефть по себестоимости. При этом соглашение предусматривает крупные инвестиции. Компания обещает вложить $100 млрд в нефтяную инфраструктуру, а венесуэльское правительство должно получить около $200 млрд в виде роялти за 25 лет.

«Эту сделку нельзя рассматривать просто как энергетическое соглашение», — считают авторы.

Вашингтон одновременно стремится получить доступ к огромным запасам нефти, восстановить нефтяную промышленность Венесуэлы, стабилизировать экономику и контролировать темпы политического перехода.

«Коммерческий контроль поставлен на первое место, а демократия — на второе», — пишут авторы, отмечая, что за новой стратегией США по-прежнему стоит возможность применения военной силы.

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