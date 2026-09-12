Зеленский раскрыл, сколько ракет нужно Украине для уничтожения российской баллистики

Зеленский раскрыл, сколько ракет нужно Украине для уничтожения российской баллистики5
- 12.09.2026, 12:14
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Президент Украины обратился к союзникам.
Президент Украины Владимир Зеленский призывает союзников давать ВСУ хотя бы 100-120 ракетами каждый месяц для перехвата российской баллистики.
Об этом сообщает DW.
Глава государства напомнил партнерам, что Россия сейчас способна производить ежемесячно 140 баллистических ракет.
Согласно правилам НАТО, если нужно уничтожить такое количество баллистических ракет, необходимо иметь 280 ракет-перехватчиков - в соотношении 1 к 2.
«У вас никогда не будет 280 ракет в месяц, и между нами это огромный вызов - иметь даже 100 ракет в месяц. Это то, чего я хочу. Я хочу получать 100-120 в эти сложные месяцы, особенно холодные», - подчеркнул Зеленский.
На этом фоне президент Украины призвал союзников Киева оказать больше поддержки.
«Они должны дать как можно больше. Со всем уважением к ним (союзникам - ред.), они должны помогать украинцам, чтобы спасти их жизнь», - объяснил глава Украины.
Зеленский также заявил о подписании соглашений с несколькими европейскими компаниями по разработке украинской системы противоракетной обороны под названием Freya .
Президент Украины рассчитывает, что первый этап испытаний начнется до конца декабря. Зеленский еще раз напомнил - времени мало.