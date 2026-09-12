Белорус показал отечественный товар, который никогда не ожидал увидеть на полке магазина в Сан-Марино 7 12.09.2026, 12:23

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Легендарный белорусский продукт разместили среди итальянских.

Белорус нашел отечественные чипсы Megachips в магазине Сан-Марино. Фотографией находки он поделился в соцсети Threads, пишет «Зеркало».

Упаковку легендарного белорусского снэка со вкусом пиццы Пеперони наш соотечественник нашел на полке среди итальянских товаров. Пачка стоила 1,5 евро.

Фото: ta_ild/threads

Фото: ta_ild/threads

Фото: ta_ild/threads

Фото: ta_ild/threads

В комментариях пользователи отметили, что Megachips один из тех отечественных продуктов, которые продаются во многих странах мира. Одна участница дискуссии видела снэк на заправке в Северной Македонии, другая — в Египте. Их также встречали в Китае, Черногории, США, ОАЭ, Южной Корее и других странах.

«В Греции такие видела, но цена 3,60 евро», — написала nasstasiakrikston.

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