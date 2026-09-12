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«Бензин по 700 рублей»: водители в Петербурге на грани нервного срыва

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  • 12.09.2026, 18:05
  • 20,308
«Бензин по 700 рублей»: водители в Петербурге на грани нервного срыва

В родном городе Путина «заискрило».

В Санкт-Петербурге, который столкнулся с новой волной топливного кризиса, некоторые сети АЗС подняли цены на бензин до 600-700 рублей за литр. Об этом пишет Диалог.UA после мониторинга соцсетей.

Питерские водители сейчас жалуются не только на километровые очереди на АЗС, пустые бензоколонки и жесткие лимиты на продажу топлива, но также на резкий рост цен на бензин.

Одна из жительниц Санкт-Петербурга разместила в социальных сетях видео из очереди на АЗС. Она рассказала о реальной ситуации с топливом на родине российского диктатора Владимира Путина.

«Стою в очереди за бензином. Сейчас один час ночи. Впереди еще 60 автомобилей. Стою уже час. Газпром… Позвонила в службу доставки. Стоит у нас литр бензина 600-700 рублей. И при этом привезут не в течение одного часа, а в течение суток. Что делать – я не знаю», – пожаловалась автолюбительница.

В начале сентября в России начался новый виток топливного кризиса, вызванный ударами Сил обороны Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам.

НПЗ снабжают топливом армию РФ, а деньги, полученные от экспорта нефти, Кремль тратит на продолжение войны против Украины, поэтому эти заводы являются законными целями для ВСУ.

В начале сентября украинские дроны повредили НПЗ, снабжавший бензином Санкт-Петербург, после чего на родине Путина и начался дефицит топлива.

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