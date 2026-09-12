В Беларуси выявили четыре случая лихорадки денге 2 12.09.2026, 10:48

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Инфекцию привезли из-за границы.

Заболевание привозят путешественники из стран, где вирус распространен постоянно. Сейчас санитарные службы обращают особое внимание на Бангладеш: в начале сентября там резко выросло число заболевших. Об этом сообщили в Республиканском центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Распространение денге внутри Беларуси специалисты считают невозможным: местные климатические условия не подходят для жизни и размножения основных переносчиков вируса – комаров рода Aedes. От человека к человеку заболевание также не передается.

Однако инфекцию периодически привозят из-за границы. В 2024 году в Беларуси зарегистрировали восемь завозных случаев денге, в 2026-м – четыре. В связи с этим санитарные службы призывают беларусов, выезжающих в страны, где распространено заболевание, соблюдать меры предосторожности.

Особенно сложная ситуация сейчас складывается в Бангладеш. С начала года там госпитализировали около 42 тысяч заболевших, 117 человек умерли. В начале сентября число случаев резко выросло. По оценкам экспертов, за весь сентябрь число госпитализаций может превысить 30 тысяч, а повышенная опасность сохранится как минимум до октября.

В целом с начала 2026 года около 1,4 млн случаев денге зарегистрировали в 68 странах. Среди них – популярные туристические направления в Южной и Юго-Восточной Азии: Таиланд, Мальдивы, Вьетнам, Шри-Ланка, Индонезия, Малайзия, Индия и Камбоджа. Заболевание широко распространено и в странах Латинской Америки, в том числе в Бразилии, Мексике, Колумбии, Перу, Боливии и Эквадоре.

Лихорадка денге – вирусная инфекция, которая обычно начинается с резкого повышения температуры. Среди ее симптомов – сильная головная боль, боль в области глаз, ломота в мышцах, костях и суставах, расстройства пищеварения и сыпь. В отдельных случаях заболевание может перейти в тяжелую форму и привести к опасным кровотечениям, поражению органов и смерти. Специфического лечения денге нет.

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