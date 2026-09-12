Российский блогер-боксер избил минчанина на Зыбицкой до комы, а после посчитал приговор суда незаконным 22 12.09.2026, 10:12

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Драка произошла 8 марта.

В марте 21-летний российский блогер и профессиональный боксер Сергей Тимофеев избил двух человек на улице Зыбицкой в Минске. О приговоре ему сообщалось еще в июле, теперь он вступил в силу. Россиянин посчитал решение суда незаконным, рассказали в столичной прокуратуре.

В июле сообщалось, что российского блогера Тимофеева приговорили к пяти годам и шести месяцам колонии из-за избиения двух человек на Зыбицкой. Один из пострадавших —Андрей Степанчук — впал в кому и его семья собирала деньги на дорогостоящее лечение.

Теперь прокуратура рассказала, что приговор в отношении россиянина вступил в силу после апелляции в Мингорсуде.

«Обвиняемый признал свою вину частично. Полагал, что его осуждение приговором суда незаконно. Прокурор при апелляционном рассмотрении уголовного дела высказал мнение о законности, обоснованности и справедливости судебного решения», — сообщили в прокуратуре.

Судили блогера за хулиганство и причинение тяжкого телесного повреждения (ч.1 ст. 339, п. 7 ч.2 ст. 147 УК).

Сергей Тимофеев

Фото: instagram.com/sergeytmfv

Напомним, драка на Зыбицкой произошла 8 марта. Там случился конфликт между россиянином и двумя незнакомцами. В итоге один мужчина от удара блогера упал и ударился головой, что привело к коме. Второй отделался кровоподтеками и ссадинами на лице.

Тимофеев на профессиональном уровне занимался боксом, является кандидатом в мастера спорта, а в 2024 году стал чемпионом РФ по боксу.

Его невеста, блогерша Анна Парамонова, рассказала свою версию событий. По ее словам, компания увидела на улице двух мужчин без верхней одежды, один из которых стоял босиком, и решила помочь. После этого, как утверждает девушка, мужчины грубо ответили, и между ними вспыхнул конфликт.

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