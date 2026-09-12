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Reuters: Украина делает новую революцию, которую никто не замечает

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  • 12.09.2026, 9:41
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Reuters: Украина делает новую революцию, которую никто не замечает

Война – это творческая деятельность, это искусство.

Украина все активнее использует наземные дроны на поле боя, пытаясь компенсировать нехватку личного состава и уменьшить потери среди военных. Об этом говорится в репортаже Reuters, авторы которого побывали в одном из украинских подразделений, специализирующемся на применении наземных роботизированных систем.

Журналисты рассказывают о работе украинских военных механиков недалеко от фронта на северо-востоке Украины, которые готовят к боевым заданиям четырехколесные машины, известные как «Гиены». Такие аппараты могут доставлять взрывчатку к российским позициям, атаковать укрытия или останавливать наступление противника. По словам одного из механиков, аналогичные роботизированные платформы уже использовались и для захвата российских военнопленных.

Reuters отмечает, что подобные мастерские появились на различных участках примерно 1200-километрового фронта. Украинские подразделения, испытывающие нехватку личного состава, пытаются получить технологическое преимущество, передавая роботам все больше опасных задач.

Речь идет не только о боевых машинах. Наземные дроны перевозят боеприпасы и продовольствие, эвакуируют раненых и работают в районах, где передвижение людей может быть смертельно опасным из-за насыщенности поля боя беспилотниками. По данным Министерства обороны Украины, только в этом году такие системы выполнили более 50 тысяч логистических и эвакуационных миссий.

Особое внимание Reuters уделяет Третьему армейскому корпусу, который стремится расширить использование наземных дронов. Его командующий, бригадный генерал Андрей Билецкий, называет постепенную замену пехоты наземными роботами следующей «революцией» в ведении войны. До конца года корпус планирует заменить роботизированными системами около трети военных на передовой.

«Если Запад действительно хочет не просто идти в ногу со временем, а немного опережать его, ему нужно думать о следующей революции», – заявил Билецкий.

В то же время, отмечает издание, наземные дроны пока не могут полностью заменить пехоту. У них возникают проблемы с преодолением физических препятствий, они не способны самостоятельно зачищать здания или траншеи, а их производство пока недостаточно масштабно для проведения таких же массированных атак, как с помощью воздушных дронов.

Тем не менее украинские командиры рассматривают их как способ избавить людей от наиболее опасной работы. В подразделении NC13, которое Reuters посетило в Харьковской области, наземные машины уже регулярно действуют в связке с ударными беспилотниками. Операторы управляют ими из командного центра, наблюдая за полем боя через экраны.

По мнению Билецкого, распространение роботизированных систем может изменить и тактику командиров, позволив им чаще проводить рискованные операции без угрозы больших человеческих потерь.

«Война – это творческая деятельность; это искусство», – подчеркнул он.

Reuters отмечает, что для украинских военных, которые ранее воевали без таких технологий, значение этих изменений особенно ощутимо. Заместитель командира NC13 с позывным «Бар» – бывший пехотинец, участвовавший в крупных боях. По его словам, если бы наземные дроны широко применялись тогда, «многие из моих друзей остались бы в живых».

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