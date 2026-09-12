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В Вильнюсе открыли необычный памятник Сигизмунду Августу и Барбаре Радзивилл

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  • 12.09.2026, 8:55
  • 4,056
В Вильнюсе открыли необычный памятник Сигизмунду Августу и Барбаре Радзивилл
Фото: фейсбук Библиотеки имени Врублевских Академии наук Литвы / Vika Petrikaitė

Увековечена одна из самых известных любовных историй ВКЛ.

В Вильнюсе сообщество Библиотеки Врублевских Литовской академии наук вместе с почётными гостями торжественно открыло новую скульптурную композицию «Сигизмунд и Барбара», увековечивающую одну из самых известных исторических легенд ВКЛ, сообщает издание Made in Vilnius.

Автор нового произведения — известный литовский скульптор Гедиминас Пекурас, а проект разработала архитектор Аушра Гвильдене. Проект Пекураса победил на творческом конкурсе в 2024 году. Церемония открытия началась символично — прозвучала песня исландской певицы Бьорк 2024 года «Праматерь», в которой певица описывает место, где общается с женщинами своего рода, говоря: «Мой череп — мой собор».

Фото: фейсбук Библиотеки имени Врублевских Академии наук Литвы / Vika Petrikaitė

Директор библиотеки др. Сигитас Нарбутас отметил, что скульптор подарил вильнюсцам своеобразный двухбашенный собор, в котором помещается не только удивительная любовь Сигизмунда Августа и Барбары Радзивилл, но и память о золотом веке ВКЛ и его столицы.

В торжественном мероприятии приняли участие и поздравили собравшихся гостей председатель Комиссии по исторической памяти совета Вильнюсского городского самоуправления Камиле Гогелене, скульптор Пекурас, председатель Комиссии Сейма по борьбе за свободу и исторической памяти государства Дарюс Якавичюс, а также меценат Кристийонас Визбарас.

Библиотека имени Врублевских находится рядом с территорией, где в XVI веке стоял дворец Радзивиллов на Пушкарне, и недалеко от Нижнего замка. Согласно городским преданиям, именно в этом районе Сигизмунд Август приказал перекинуть мост через реку Вильню для тайных визитов к возлюбленной.

Фото: фейсбук Библиотеки имени Врублевских Академии наук Литвы / Vika Petrikaitė
Фото: фейсбук Библиотеки имени Врублевских Академии наук Литвы / Vika Petrikaitė
Фото: фейсбук Библиотеки имени Врублевских Академии наук Литвы / Vika Petrikaitė
Фото: фейсбук Библиотеки имени Врублевских Академии наук Литвы / Vika Petrikaitė

Напомним, Барбара Радзивилл была второй женой Великого князя Литовского Сигизмунда II Августа. Они поженились тайно, вопреки магнатам и дворянству, недовольным растущим влиянием Радзивиллов. Вскоре после коронации Барбара умерла. Некоторые историки полагают, что ее отравили.

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