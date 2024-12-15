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В Вильнюсе установят памятник Барбаре Радзивилл и Сигизмунду Августу

  • 15.12.2024, 13:27
В Вильнюсе установят памятник Барбаре Радзивилл и Сигизмунду Августу

Выглядит он не совсем обычно.

Памятник Барбаре Радзивилл и Сигизмунду Августу появится во дворике библиотеки Врублевских Литовской академии наук в Вильнюсе. До этого библиотека объявила конкурс на лучший памятник. На него пришли 25 предложений. Жюри выбрало самый нетривиальный.

Памятник с двумя черепами на постаменте предложил 62-летний литовский скульптор Гедиминас Пяркунас. Жюри оценило его идею и присудило ему первое место.

— Из всех работ, участвующих в конкурсе, образ Барбары Радзивилл и Сигизмунда в интерпретации Гедиминаса Пекурса достигает самой универсальной идеи произведения искусства. Потому что автор чрезвычайно запоминающийся, свежий, новаторский и без скульптурных клише о смерти и бессмертии, — прокомментировал работу победителя член экспертно-специалистской комиссии, культурный журналист Валдас Путейкис. — Кажется, он трансформирует шекспировский миф о Ромео и Джульетте, напоминая судьбу Барбары и Сигизмунда, любовь, смерть и жизнь между ними (…). Произведение имеет в равной мере как национальные, так и космополитические черты. На первый взгляд оно провоцирует, задает много вопросов, поэтому, не сомневаюсь, вызовет любопытство и заинтригует как вильнюсцев, так и гостей столицы, но в то же время это произведение будет понятно литовец, француз, бразилец, японец — и это уже непреходящая ценность произведения искусства, его устойчивость ко времени и историчности. Очевидно, что эта работа легко выдержит испытание временем.

Но не все литовцы оценили такое решение жюри. В комментариях под постом библиотеки они писали, что памятник не отражает историю любви Барбары и Сигизмунда, что он выглядит страшно «словно их обезглавили» и переживают за посещаемость библиотеки.

Напомним, Барбара Радзивилл была второй женой Великого князя Литовского Сигизмунда II Августа. Они поженились тайно, вопреки магнатам и дворянству, недовольным растущим влиянием Радзивиллов. Вскоре после коронации Барбара умерла. Некоторые историки полагают, что ее отравили.

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