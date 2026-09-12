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СМИ: Поражен главный корабль Каспийской флотилии «Татарстан»

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  • 12.09.2026, 8:32
  • 10,670
СМИ: Поражен главный корабль Каспийской флотилии «Татарстан»

Флагман впервые попал под удар беспилотника в 2024 году.

Дроны атаковали порт Каспийска и поразили корабль «Татарстан» Военно-морского флота России, сообщили в сети. «Татарстан» — флагман Каспийской флотилии, который впервые попал под удар беспилотника в 2024 году.

Дроны атаковали флагман Каспийской флотилии «Татарстан» в ночь на 11 сентября, сообщили в Telegram-канале Exilenova+. Корабль оснащен вооружением для сбивания воздушных целей, например, ПКР «Уран» и ЗРК «Оса-МА», но это не уберегло цель в Каспийском море.

Информация о повреждении «Татарстана» появилась в сети вечером 11 сентября. На канале опубликовали спутниковую фотографию корабля у пирса в Каспийске.

Фото: Exilenova+

«Татарстан» — сторожевой корабль проекта 11661 «Гепард» Каспийского флота РФ, базирующийся в порту Каспийск в Дагестане, в 1000 км от Украины. Корабли этого проекта строятся на «Зеленодольском заводе им. А. М. Горького» и предназначены для борьбы с подводными, надводными и воздушными целями, а также для патрулирования и конвоирования. «Татарстан» имеет артиллерийское, противокорабельное, зенитное и противолодочное вооружение. Основные характеристики: длина 100 м, ширина 13 м, скорость до 52 км/ч, экипаж — 109 человек.

Предыдущий случай атаки на «Татарстан» произошел 4 ноября 2024 года. В канале сил сопротивления «Крымский ветер» сообщили о возможном попадании, которое мог совершить дрон А-22. На видео с места событий — стрельба, полет БПЛА самолетного типа, попадание и облако огня и дыма.

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