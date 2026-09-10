Украина поразила три корабля РФ и уникальный порт на Каспии
- 10.09.2026, 14:13
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Генштаб ВСУ оценил последствия успешных ударов.
В ночь на 10 сентября Силы обороны Украины нанесли удар по Махачкалинскому морскому торговому порту в Дагестане. В Новороссийске поражены как минимум три российских корабля. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
Махачкалинский порт является единственным незамерзающим глубоководным портом России на Каспийском море и важным транспортно-логистическим узлом. Через него проходит маршрут РФ-Иран, по которому, в частности, осуществляются поставки военного назначения.
«Порт играет ключевую роль в логистическом коридоре РФ–Иран через Каспийское море для обхода западных санкций. По этому маршруту осуществляются поставки военного назначения в обоих направлениях: из Ирана в РФ – компоненты и ударные БПЛА типа «Shahed», из РФ в Иран – взрывчатые вещества, компоненты для беспилотников и боеприпасы. Вблизи порта дислоцирована база Каспийской флотилии РФ», - отметили в Генштабе.
После атаки ВСУ в порту вспыхнул пожар. Масштаб нанесённого ущерба в настоящее время уточняется.