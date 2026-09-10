Дроны поразили морской порт в Махачкале

Дроны поразили морской порт в Махачкале4
- 10.09.2026, 7:37
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БПЛА долетели до Республики Дагестан.
В ночь на 10 сентября беспилотники достигли Республики Дагестан в России и нанесли удар по Махачкале, расположенной более чем в 1400 километрах от границы с Украиной. В городе прогремела серия взрывов и разразился пожар, сообщает «Фокус».
По предварительной информации, в Махачкале под атакой беспилотников оказался местный морской порт. Об этом сообщили OSINT-каналы со ссылкой на данные очевидцев с места событий.
Атака на Махачкалу началась около 04:00. В сети начали распространяться видеоролики из города, на которых слышны звуки взрывов, работа противовоздушной обороны, а также видны вспышки в небе. Российская ПВО пыталась сбить БПЛА в небе над городом, однако, судя по всему, некоторые из них все же долетели до цели, поскольку после взрывов в Махачкале сообщили о пожаре.
Под утро мониторинговые каналы сообщили, что в Махачкале после ударов зафиксированы пожар и сильное задымление в районе морского порта. Местные жители также сообщают о разрушениях в самом городе, однако подробности пока неизвестны.
Что известно о морском порту в Махачкале
Махачкалинский международный морской торговый порт расположен на западном побережье Каспийского моря. Этот порт считается единственным незамерзающим и глубоководным портом России на Каспии.
В порту функционирует Нефтяная гавань, а также оборудованы пять специализированных причалов для танкеров, как ранее заявляло российское Министерство транспорта. Годовая мощность перевалки нефти составляет 7,9 миллиона тонн.