Дроны поразили морской порт в Махачкале 4 10.09.2026, 7:37

7,020

Иллюстративное фото: Данные ИИ

БПЛА долетели до Республики Дагестан.

В ночь на 10 сентября беспилотники достигли Республики Дагестан в России и нанесли удар по Махачкале, расположенной более чем в 1400 километрах от границы с Украиной. В городе прогремела серия взрывов и разразился пожар, сообщает «Фокус».

По предварительной информации, в Махачкале под атакой беспилотников оказался местный морской порт. Об этом сообщили OSINT-каналы со ссылкой на данные очевидцев с места событий.

Атака на Махачкалу началась около 04:00. В сети начали распространяться видеоролики из города, на которых слышны звуки взрывов, работа противовоздушной обороны, а также видны вспышки в небе. Российская ПВО пыталась сбить БПЛА в небе над городом, однако, судя по всему, некоторые из них все же долетели до цели, поскольку после взрывов в Махачкале сообщили о пожаре.

Под утро мониторинговые каналы сообщили, что в Махачкале после ударов зафиксированы пожар и сильное задымление в районе морского порта. Местные жители также сообщают о разрушениях в самом городе, однако подробности пока неизвестны.

Что известно о морском порту в Махачкале

Махачкалинский международный морской торговый порт расположен на западном побережье Каспийского моря. Этот порт считается единственным незамерзающим и глубоководным портом России на Каспии.

В порту функционирует Нефтяная гавань, а также оборудованы пять специализированных причалов для танкеров, как ранее заявляло российское Министерство транспорта. Годовая мощность перевалки нефти составляет 7,9 миллиона тонн.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com