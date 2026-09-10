Закат «Рассвета»? 7 Виталий Егоров

10.09.2026, 7:11

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Фото: habr.com

Как дела у российского аналога Starlink.

У российской спутниковой группировки «Рассвет» численностью 32 спутника большие проблемы, пишут русскоязычные СМИ: ни один аппарат не вышел на целевую орбиту, а некоторые теряют высоту и даже сгорели в атмосфере. Насколько эта ситуация критична для проекта, который позиционируется российским аналогом Starlink и что можно ожидать в будущем?

Cтоит напомнить, что такое «Рассвет». Это проект спутникового интернета, который должен раздаваться многочисленными спутниками на низкой околоземной орбите. Он появился в России вслед за более успешными зарубежными проектами Starlink и OneWeb.

Дитя нескольких матерей

Поначалу проект разрабатывался компанией «Мегафон 1440». В 2022 году, уже после начала российского вторжения в Украину, структура проекта изменилась: спутниковая компания получила название «Бюро 1440» и вошла в технологическую корпорацию «ИКС Холдинг».

В «ИКС Холдинг» также входят компании, связанные с оборудованием для контроля российского интернет-трафика. Помимо частного финансирования, на «Рассвет» выделяет деньги и Минцифры, а последние партии спутников запускаются с военного космодрома Плесецк.

В первые годы проект «Рассвет» позиционировался как гражданский, направленный на обеспечение связью отдаленных регионов страны, а также клиентов РЖД и «Аэрофлота». После начала войны в 2022 году компания в публичных презентациях продолжала настаивать на невоенном применении спутников — даже когда стала очевидна эффективность Starlink на войне как для украинских, так и для российских военных.

Но в феврале 2026 года SpaceX вместе с украинской стороной заблокировала незарегистрированные терминалы Starlink, которыми пользовались российские войска, и в России всерьез заговорили о необходимости срочно создавать собственный аналог.

К тому времени «Рассвет» уже запустил две группы прототипов и отчитался об их успешных испытаниях. По планам, первый старт серийных спутников должен был состояться ещё до конца 2025 года, но его перенесли на 2026-й. Фактически первые шестнадцать аппаратов стартовали 23 марта. И всего через пару месяцев сторонние наблюдатели заговорили, что полет проходит не совсем штатно.

Подъем на орбиту

Первую партию из шестнадцати спутников ракета «Союз-2» вывела с космодрома Плесецк на круговую полярную орбиту высотой около 300 км. Как минимум один спутник не начал поднимать орбиту и через пару месяцев сгорел в атмосфере. Остальные постепенно проводили маневры подъема, хотя некоторые поначалу делали это весьма неуверенно.

На спутниках «Рассвет» применяются электроракетные двигательные установки малой тяги. Для существенного повышения орбиты таким аппаратам требуется длительное время — недели и даже месяцы. У Starlink и OneWeb используется тот же общий принцип: электрореактивные двигатели позволяют медленно поднимать орбиту, поддерживать её и выстраивать спутники в нужную конфигурацию относительно друг друга.

Вторую группу, тоже из шестнадцати «Рассветов», запустили в июле.

Рабочая высота спутников «Рассвет» публично заявлялась как 800 км, но в настоящий момент ни один аппарат из двух серийных партий до этой отметки не добрался. Основная часть первой партии находится примерно на высоте 500 км, один спутник потерян, а два остаются значительно ниже. Вторая партия пока держится в основном ниже 400 км, причём два аппарата, похоже, вообще не начали маневрировать.

Такая ситуация дала основания некоторым комментаторам утверждать, что рассвет «Рассвета» не задался: спутники летят не по программе, значит это провал и они бесполезны.

Но давайте посмотрим внимательнее.

Спутники выполнили построение

Мы знаем о положении и маневрах спутников благодаря открытым орбитальным данным американского каталога NORAD. Используя эти данные, за аппаратами следят энтузиасты из США и России и на их основе делают выводы о состоянии проекта. Сама компания «Бюро 1440» подробности происходящего на орбите практически не комментирует.

По открытым данным мы знаем основные орбитальные характеристики спутников и их изменения со временем. На их основе можно строить графики: по горизонтали идет время, по вертикали — средняя высота орбиты.

Российские фанаты «Рассвета» на основе американских данных даже создали интерактивный сайт, где можно видеть не только графики изменения орбиты спутников, но и их фактическое положение относительно поверхности Земли.

И что мы там видим?

Первая группа потеряла один аппарат, но основная часть остальных добралась примерно до 500 км и стабильно держится там. Несколько аппаратов всё ещё отстают, но даже спутник, который долго болтался значительно ниже основной группы, в последние недели сумел подняться к ней.

Спутники постепенно расходятся и по долготе восходящего узла — то есть распределяются по разным орбитальным плоскостям. Здесь важно уточнить: это необязательно означает, что спутники непосредственно «поворачивают» орбиту двигателями. Плоскость орбиты сама прецессирует под влиянием несферичности Земли, а скорость этой прецессии зависит от высоты. Поэтому, меняя высоту спутников, можно постепенно разводить их по нужным плоскостям.

А некоторые аппараты уже выстроились в ряд, выдерживая примерно равные расстояния относительно друг друга. Это очень похоже на полноценное рабочее построение.

Вторая группа пока держится значительно ниже, но четырнадцать из шестнадцати спутников хотя бы начали менять свои орбиты — то есть их двигательные установки подавали признаки жизни. Причём если просто наложить графики первой и второй группы, видно, что вторая группа действует динамичнее первой: спутники быстрее начинают маневрировать и поднимать орбиту, пусть пока и ненамного.

Не только запустить, но и управлять

Если два спутника второй группы действительно будут потеряны, аварийность первых серийных «Рассветов» составит примерно 10% — три спутника из 32.

Для сравнения: у первой партии Starlink около 5% аппаратов отказали практически сразу. Позже число отказавших спутников в этой партии выросло примерно до 13%, зато уже среди следующих четырёх сотен Starlink аварийность снизилась примерно до 3%.

То есть 10% — это много. Но это пока не означает катастрофу.

Во-первых, для серийно производимой группировки с финансированием в сотни миллиардов рублей потеря нескольких аппаратов неприятна, но не смертельна для всего проекта. Во-вторых, и это самое важное, перед нами самое начало эксплуатации спутников новой серии. Таких серийных аппаратов до марта 2026 года в космосе вообще не было, а сама компания никогда прежде не управляла группировкой такого масштаба.

Команда «Бюро 1440» набрана из молодых, амбициозных специалистов, которые сегодня получают фактически уникальный для российской космонавтики опыт. Раньше крупными российскими спутниковыми группировками можно было считать «Глонасс» или «Гонец» — десятки аппаратов. А в «Рассвете» речь идет уже о сотнях спутников.

Управление такой группировкой — комплексная задача. Нужно контролировать состояние каждого аппарата, передавать команды и проверять их исполнение, учитывать атмосферное торможение и опасные сближения, распределять спутники по орбитальным плоскостям, выстраивать их положение относительно друг друга и обеспечивать связь между ними.

Для этого нужны наземные станции, Центр управления полётами, автоматизированные системы управления, программное обеспечение и специалисты, которые умеют со всем этим работать.

То, что вторая группа начала подъём орбиты быстрее первой, вполне может говорить о том, что опыт накапливается и применяется на практике.

Высота около 500 км для первой группы тоже необязательно означает неудачу. Она может быть промежуточной для испытания уже не самих спутников, а предоставляемого ими сервиса. Более того, представители компании действительно сообщают об испытаниях связи с реальными потребителями, в том числе на объектах РЖД.

Не исключено и другое: компания вообще решила изменить рабочую высоту группировки и вместо первоначальных 800 км остановиться примерно на 500 км. По открытым данным этого пока нельзя утверждать наверняка.

Вторая группа пока находится в основном ниже 400 км. Такая низкая начальная орбита не очень удобна для самих спутников — атмосфера там заметно тормозит аппараты, — зато она безопаснее с точки зрения космического мусора. Если спутник окажется неисправным, он сравнительно быстро сойдёт с орбиты и сгорит в атмосфере, а не останется болтаться вокруг Земли десятилетиями. По той же причине Starlink тоже запускают на относительно низкие орбиты и поднимают выше только после проверки работоспособности.

В будущем можно ожидать, что вторая группа «Рассветов» присоединится к первой примерно на высоте 500 км. Либо обе группы позже продолжат подъём к первоначально заявленным 800 км.

Нечем гордиться, а можно было бы

Поэтому о настоящих сложностях «Рассвета» говорят не столько высота орбиты и даже не аварийность каждого десятого спутника.

Главный вопрос — реальные возможности серийного производства и запуска новых партий космических аппаратов.

Сумеют ли производители обеспечить стабильный выпуск спутников в условиях американских и европейских ограничений на поставки электроники? Сумеет ли российская ракетно-космическая отрасль обеспечить необходимый темп запусков?

Вот здесь ситуация выглядит куда интереснее.

По федеральным планам к концу 2026 года предполагалось иметь на орбите уже больше полутора сотен спутников, а к концу 2027-го — около трёхсот. Пока же запущено только 32 серийных аппарата.

Чтобы получить полноценную группировку хотя бы порядка 300 спутников при нынешних партиях по шестнадцать аппаратов, потребуется ещё примерно 17–20 ракетных запусков — в зависимости от резервов и потерь. То есть речь идёт о совершенно непривычном для современной российской космонавтики темпе: много запусков ежегодно на протяжении нескольких лет.

И если мы хотим понять, насколько успешен проект «Рассвет», следить нужно в первую очередь не за промежуточной высотой спутников, а за темпом запусков.

Именно старты покажут, готова ли компания действительно серийно производить аппараты, а российская космонавтика — регулярно выводить их на орбиту.

Для российской космонавтики такие планы практически уникальны. Одна частная компания должна обеспечить число запусков, сопоставимое с заметной долей всей остальной российской космической программы.

В другое время таким достижением российской частной космонавтики я бы радовался.

Но есть одна проблема.

Спутниковая широкополосная связь — технология двойного назначения. Опыт Starlink уже показал, насколько она полезна не только гражданским пользователям, но и армии: для управления подразделениями, беспилотниками, передачи разведданных и связи там, где обычной инфраструктуры уже нет.

И поэтому сейчас приходится признать, что эти молодые, амбициозные, талантливые ребята с горящими глазами и воодушевлением создают очень опасный инструмент для кучки престарелых психопатов, которые готовы платить любые деньги за возможность продолжать войну, убивать людей, захватывать чужую территорию и сохранять собственную неограниченную власть.

Нужны ли успехи космоса такой ценой?

Виталий Егоров, The Moscow Times

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