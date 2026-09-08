«США могут жестко наказать Лукашенко» 6 8.09.2026, 19:19

16,618

Виктор Ягун

Генерал СБУ объяснил, что может стоять за загадочными рейсами иранского Boeing в Минск.

В Минск снова прилетел иранский грузовой Boeing 747-281F авиакомпании Fars Air Qeshm. Этот борт уже появлялся в Беларуси в конце августа, после чего совершал загадочные рейсы через территорию России. Самолет находится под санкциями США, а его авиакомпанию связывают с перевозкой военных и специальных грузов в интересах Корпуса стражей исламской революции.

Для чего иранский Boeing снова прилетел в Минск? С чем может быть связана такая активность этого самолета? Об этом сайт Charter97.org поговорил с генерал-майором СБУ в запасе Виктором Ягуном:

— Тут я бы обратил внимание не столько на один конкретный рейс, сколько на повторяемость маршрута. 8 сентября Boeing 747-281F с регистрационным номером EP-FAB снова прибыл из Тегерана в Минск. Это уже как минимум третий такой визит за последние недели. До этого самолет находился в Беларуси 26–28 августа, причем 27 августа совершил почти пятичасовой полет над территорией России, после чего вернулся в Минск.

Самолет и его оператор Qeshm Fars Air находятся под американскими санкциями с 2019 года. И это принципиально важная деталь. Министерство финансов США прямо указывало, что эта авиакомпания осуществляла перевозки в интересах подразделения «Кудс» Корпуса стражей исламской революции, в том числе доставляла вооружение и военное имущество в Сирию. Более того, непосредственно самолет EP-FAB был внесен OFAC в перечень имущества санкционной авиакомпании.

Поэтому версия исключительно об обычных коммерческих перевозках выглядит недостаточной для объяснения такой активности. Однако утверждать, что именно сейчас самолет перевозил оружие, мы не можем. Открытые системы слежения позволяют определить маршрут воздушного судна, но не содержимое его грузовых отсеков.

Наиболее логично рассматривать несколько возможных вариантов. Первый — перевозка военных грузов или продукции двойного назначения: комплектующих для беспилотников, электроники, оборудования, боеприпасов или отдельных компонентов вооружений. Второй — формирование устойчивого логистического канала Иран — Беларусь — Россия. Беларусь в такой схеме очень удобна как промежуточный хаб: после доставки самолетом груз может дальше перемещаться автомобильным, железнодорожным или воздушным транспортом уже в условиях значительно меньшей международной прозрачности и контроля.

Нельзя исключать и еще одну версию — двусторонний характер таких перевозок. То есть самолет может не только доставлять иранскую продукцию, но и вывозить из Беларуси или России оборудование, технологии или отдельные компоненты, которые представляют интерес для Тегерана.

Поэтому главный вывод я бы сформулировал так: важно не само появление одного Boeing, а формирование регулярного маршрута между Ираном, Беларусью и Россией. Если такие рейсы будут продолжаться, это уже будет выглядеть не как эпизодическая перевозка, а как элемент устойчивой военно-логистической инфраструктуры трех режимов.

— Министр финансов США Скотт Бессент уже предупредил страны и компании о последствиях помощи Ирану. Чем Вашингтон может ответить режиму Лукашенко, если подтвердится его военное сотрудничество с Тегераном?

— Инструментов у Вашингтона достаточно, и предупреждение Бессента в данном случае стоит воспринимать серьезно. В последние недели Министерство финансов США прямо обозначило авиацию, морские перевозки, финансовые операции, технологии и другие каналы как направления дальнейшего давления не только на Иран, но и на тех, кто помогает Тегерану обходить санкции.

Если будет установлено, что белорусские государственные структуры, предприятия или банки сознательно обеспечивали военные перевозки в интересах КСИР, США могут перейти от политических заявлений к адресным вторичным санкциям. Под удар потенциально могут попасть не только отдельные чиновники. Речь может идти о структурах, обеспечивающих прием и обслуживание самолетов, наземную логистику, заправку, техническое обслуживание и ремонт, грузовые операции, финансовые расчеты и дальнейшее перемещение грузов.

Министерство финансов США еще при введении санкций против Qeshm Fars Air отдельно предупреждало, что обслуживание, техническая поддержка, заправка и другие услуги санкционным авиакомпаниям могут создавать серьезные санкционные риски для соответствующих компаний и поставщиков.

Особенно чувствительным направлением остается банковская сфера. Иностранные финансовые учреждения, которые сознательно проводят значительные операции в интересах санкционных структур, могут столкнуться с ограничением доступа к американской финансовой системе, корреспондентским счетам и долларовым расчетам. Проблема для Минска в том, что режим Лукашенко и без того находится под серьезными санкциями. Однако в этом случае Вашингтон может пойти глубже — ударить именно по той инфраструктуре, которая обеспечивает военно-техническое сотрудничество Ирана, Беларуси и России.

Я бы также не рассматривал эти рейсы отдельно от более широкой картины. Москва, Тегеран и Минск все активнее используют возможности друг друга для обхода санкций, организации логистики и военно-технического взаимодействия.

Если Беларусь действительно превращается в перевалочную базу для санкционных иранских военных перевозок, для Лукашенко это означает переход еще одной черты: от роли политического и военного союзника Москвы — к непосредственному участию в инфраструктуре, которая обслуживает интересы КСИР. А это уже дает Вашингтону значительно больше оснований для применения жестких вторичных санкций.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com