Путин вконец ополоумел 3 Александр Немец

8.09.2026, 15:35

10,552

фото: epa

Си Цзиньпин рассматривает разные варианты жесткого воздействия на Москву.

Посмотрим ролик. Киселев спрашивает: в какой степени российская экономика является сейчас придатком китайской экономики?

Профессор Липсиц разъясняет: «На текущий день имеет место абсолютная финансовая и технологическая зависимость РФ от Китая. С начала Войны в феврале 2022 года, у РФ было два стратегических покупателя нефти, да и прочего – Индия и Китай. Но Индия в 2026 году стала переходить (проделки Трампа) на венесуэльскую нефть, находящуюся под контролем США. А европейский ранок нефти и газа для РФ практически потерян – его теперь в основном контролируют американские фирмы. Китай остается чуть ли не единственным покупателем российской нефти (да и всего прочего). Зависимость РФ от Китая становится чудовищной. Нужно также учесть, что Китай технологически обогнал РФ на много десятилетий (Европу Китай тоже сильно обогнал, а технологическое превосходство США минимально). Это и означает полную вассальную зависимость РФ от Китая. Даст Китай деньги – у РФ будут деньги на войну, даст Китай электронные компоненты – у РФ будут дроны и ракеты для ударов по Украине. Не даст Китай – не будет у РФ ни денег для войны, ни дронов и ракет. Российская электроника – зрелище смешное и печальное.

Такая длинная цитата нужна, поскольку она довольно точно определяет нынешнее положение вещей. Другие экономисты – Вячеслав Ширяев, Вячеслав Жуковский, Александр Савченко – дают примерно такую же картину.

А вот картина зависимости РФ от Китая в другом аспекте.

Ведущая (Виктория Перепелица): На саммите ШОС. Путин как будто отчитывался перед Си за экономические отношения РФ и Китая. Похоже, Китай, чем дальше, тем больше контролирует РФ. А Путин вроде бы прямо подносит Си на тарелочке с голубой каёмочкой разделенную Россию. Ведь готовится бессрочный безвиз между Китаем и РФ. Что вы скажете?

Кульпа: Здесь три момента. 1) действительно, война РФ против Украины привела к тому что РФ потеряла политический (и экономический) суверенитет. Мы видим, что 60% всего (импорта) РФ покупает у Китая. А доля РФ в торговле Китая составляет лишь 3%. Путин стал вассалом Китая... 3) Путин находится в невероятно сложном экономическом положении. РФ идет к гражданской войне. Америка не хочет допустить распада РФ. Если это произойдет, если Глобальный Бандит (РФ) исчезнет, то резко уменьшится спрос на глобального полицейского, на американские войска, на поставки оружия. Это будет сильнейший удар по Америке. У Китая другие задачи (для Китая распад РФ приемлем). Два примера отказа Китая участвовать в проектах, способствующих росту РФ. 1) Китай отказывается строить газопровод «Сила Сибири-2»; 2) Арктические амбиции и крах надежд Путина. Путин, желая сохранить контроль над Арктикой, истратил огромные деньги на арктические проекты, но ничего не добился. РФ не может построить арктические ледоколы, не может изготовить двигатели для них. Китай может их сделать, но не хочет помочь Путину. Словом, Китай никакой не союзник РФ. Партнер-хозяин, но не союзник. У РФ только два союзника: Иран и Северная Корея, и это показывает глубину отчаянного положения РФ. Это страна изгой. Об окончании войны России против Украины. Китай пока ещё балансирует на грани (дает компоненты оружия и РФ и Украине). Китай заставляет РФ платить за свои товары на 60% больше против нормальной цены. А ресурсы из РФ Китай покупает дешево. РФ уже, по сути, начала войну против Европы, в первую очередь против Германии. Но Китаю эта новая война совсем не нужна, поскольку Китай живет свободной торговлей. (И Китай постарается вовремя остановить Путина, не допустить дальнейшего развития этой новой войны.)

Вот теперь, базируясь на всех ранее полученных данных и, особенно двух последних цитатах, можно сделать выводы и прогнозы.

К концу августа 2026 года, в результате умеренного экономического спада 2022-2024 годов, существенного экономического спада 2025 года и экономического коллапса 2026 года, путинский режим сильно ослабел. Жизненный уровень основной части населения сильно снизился. Но все же этот режим (РФ в целом) кое-как продолжает функционировать или, точнее, выживать.

Это выживание обеспечивается только путем торговли с Китаем. Если бы Китай, скажем, сократит торговлю с РФ вдвое на три месяца (не говоря уже о полном прекращении торговли), то путинский режим неминуемо рухнет.

Си Цзиньпин (вполне рациональная персона, в отличие и от Путина и Трампа) окончательно убедился, после всех встреч с Путиным между мартом 2023 года в Москве и 31 августа 2026 года в Бишкеке, что уговорить Путина закончить войну невозможно. Путин вконец ополоумел и совершенно «не внимает доводам разума».

Нет сомнения, что Си Цзиньпин и руководство Китая в целом сейчас рассматривает разные варианты жесткого воздействия на Москву (уже не на Путина) с целью прекращения войны. Сюда, очевидно, не входит «дворцовый переворот» в Кремле (замена Путина на Мишустина или Патрушева-младшего не даст серьезного результата). Речь идет о разных вариантах Большого Переворота, с устранением значительной части кремлевской верхушки, и, одновременно, переформатировании РФ, превращении ее в Российскую Конфедерацию (РК), с де-факто выходом из под контроля Москвы ряда восточных регионов (от Иркутской области и Саха-Якутии до Тихого океана). Китай, вдобавок к мощным торгово-экономическим рычагам, располагает обширной «клиентурой» в Москве и в восточных регионах. Большой Переворот находится в рамках возможностей Китая.

Ситуация для Китая обостряется еще и тем, что в последние месяцы путинский режим активизировал гибридную войну против Польши, Германии, Великобритании и других европейских стран – союзников Украины. (Нет нужды перечислять многочисленные теракты путинских спецслужб). А ведь на Европу (на запад от Украины, Беларуси и Молдовы) приходиться больше трети всей внешней торговли Китая.

Не исключен и прямой удар путинского режима (удар дронов и/или наземная операция) против одной или даже двух европейских стран. Расширенная гибридная война или прямой удар приведут к блокаде границы Беларуси с Польшей и Литвой (через эту границу идут в Европу китайские товары на многие десятки миллиардов долларов в год) и хаосу в некоторых странах Европу. В результате Китай понесет убытки от сокращения торговли с Европой на сотни миллиардов долларов. Это абсолютно неприемлемо для Пекина.

В итоге, можно сделать вывод, что «жесткие меры» в отношении РФ (путинского режима), причем в ближайшем будущем, являются для Пекина практически неизбежными. Китайские представители высокого уровня «давят» на Лукашенко, а также регулярно навещают Варшаву и Берлин, и ведут переговоры с местными властями с целью нейтрализовать «выходки» (теракты) путинской агентуры и поддержать торговлю на высоком уровне. Но с каждым месяцем китайской стороне делать это все труднее! Путинский режим становится для Пекина настоящей «костью в горле»!

Почему же Си Цзиньпин до сих пор не принял «жестких мер» в отношении Путина и путинской системы в целом?

Во-первых, 19-21 сентября Си в США будет обсуждать с Трампом способы воздействия на РФ с целью окончания войны. Едва ли это проведет к серьезным результатам (Трамп есть Трамп, дурак и скотина). Но Пекин все-таки постарается заранее получить хоть какую-то поддержку США.

Во-вторых, и это важнее, у Пекина еще не отлажены связи с Киевом. До сих пор Зеленский смотрел только в сторону Вашингтона, хотя по сию пору ничего, кроме пинков и плевков, из Белого Дома не получил. Только что в Киеве прошли переговоры с эмиссарами Трампа «Витьком и Зятьком». Результаты нулевые. Сделайте необходимые выводы, пан Зеленский! Спешите в Пекин, паны Зеленский и Сибига! (повторяю это в третий раз) Договоритесь с председателем Си, и он подтолкнет Большой Переворот в РФ!

Александр Немец, kasparovru.com

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com