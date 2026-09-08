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Почему немецкая «АдГ» считает путинскую Россию «другом»

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  • 8.09.2026, 16:37
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Почему немецкая «АдГ» считает путинскую Россию «другом»

Популярность пророссийских взглядов связана с несколькими факторами.

Немецкая правая партия «Альтернатива для Германии» «АдГ» все активнее призывает к сближению Россией и открыто называет Москву своим другом. На этом фоне поддержка AfD особенно быстро растет в восточных регионах страны, пишет The Telegraph (перевод — сайт Charter97.org).

Лидер партии Алис Вайдель ранее возложила на Украину ответственность за подрыв «Северного потока» и потребовала компенсаций. Представители «АдГ» также выступают за нейтралитет Германии, восстановление энергетических связей с Россией и возвращение к поставкам дешевого российского газа.

«Россия — настоящий друг Германии», — звучит в риторике представителей партии.

Особенно заметной поддержка «АдГ» стала на территории бывшей Восточной Германии. В Саксонии-Анхальт партия набрала около 44% голосов.

«Популярность пророссийских взглядов на востоке страны связана с несколькими факторами. Среди них — ностальгия по временам ГДР и СССР, болезненное восприятие объединения Германии и ощущение экономического отставания от западных земель. Немалую роль играет и культурная близость части населения региона к России», — пишет британское издание.

Дополнительным фактором стал миграционный кризис 2015 года и недовольство либеральной повесткой. Примечательно, что восточные регионы Германии особенно чувствительно реагируют на миграцию, хотя число мигрантов там в расчете на душу населения ниже, чем в ряде западных земель.

Важное место занимает и экономика. «АдГ» призывает восстановить «Северный поток», а некоторые активисты партии встречались с представителями «Газпрома». Критики обвиняли отдельных политиков в связях с Кремлем и возможном финансировании из России, однако сами фигуранты такие утверждения отвергают.

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