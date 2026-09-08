Сколько можно заработать на боровиках: белорус провел эксперимент

Сколько можно заработать на боровиках: белорус провел эксперимент4
- 8.09.2026, 16:41
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Результат одной «тихой охоты» оказался внушительным.
В белорусских лесах вовсю собирают боровики: одни несут их домой, а другие — прямиком на рынок.
Известный грибник и блогер Александр Горбацевич решил проверить, сколько денег может принести одна удачная вылазка в лес. Своими подсчетами он поделился в TikTok.
Итак, в лесу Александр набрал четыре корзины боровиков: три больших и одну поменьше. Такой результат впечатлил даже опытного грибника.
«Это лучшая тихая охота в моей жизни», — признался Александр.
@skyforest1
Заработок на грибах в Беларуси!😎♬ оригинальный звук - SkyForest1
Собранные грибы он повез продавать на столичную Комаровку. Правда, перед этим отнес лесные трофеи в лабораторию. Проверка показала, что содержание радионуклидов в грибах составило всего 28 Бк/кг при допустимом уровне 370 Бк/кг. «Идеальный товар», — заключил грибник.
С проверенными боровиками Александр отправился за прилавок. Свой ценник вслух он не называл, но на кадрах видно: за килограмм белых просил 100 рублей.
Такая цена удивила некоторых подписчиков. В комментариях нашлись те, кому она показалась слишком высокой. Вот лишь некоторые сообщения:
— «100 рублей кило. Вот это цены в столице».
— «Кстати, в Витебской обл. продавали по 50 рублей за кг. Муж ехал из Полоцка вчера, спрашивал».
— «100 рублей кг при зарплате 800».
— «Я сам пойду насобираю. За 100 рублей покупать — вообще с ума сошли».
— «Мясо дешевле и питательней».
Несмотря на критику в комментариях, без покупателей Александр не остался. К концу дня непроданными у него оставались всего 1–1,5 кг белых, а выручка составила 800 рублей. Правда, считать всю эту сумму заработком было бы неправильно. У грибника были и расходы. Так, на топливо ушло 52 рубля. Еще 46 рублей Александр потратил на лабораторную проверку грибов и аренду места на рынке.
Таким образом, одна удачная тихая охота принесла ему около 702 рублей чистыми.