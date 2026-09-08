Путинской армии осталось надеяться только на чудо 3 Аббас Галлямов

8.09.2026, 17:15

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Аббас Галлямов

Если тогда не помогло, то почему должно помочь сейчас?

Пошли официальные сообщения о том, что в войсках начали молиться на мощи Дмитрия Донского, а я в этой связи не к месту вспомнил, что ещё в 2023 году армейцы проводили молебны перед списком иконы с образа Спаса Нерукотворного, которую им привёз лично Путин.

Если тогда не помогло, то почему должно помочь сейчас? Они надеются, что Донской окажется сильнее Спаса? Или он должен помочь последнему, поскольку тот сам не справляется?

А если серьезно, то лучше бы они вспомнили Исаака Сирина, сказавшего, что просить у Бога земного — это всё равно, что просить у царя навоза. Своими просьбами чего-то столь тленного и преходящего, как земные блага и удачи, ты унижаешь и себя, и того, кого просишь. Ты демонстрируешь непонимание того, кто перед тобой, и над чем он властен. Ты приравниваешь владыку вечности к поставщикам бытовых благ.

Исконная христианская традиция стоит на том, что у Бога нужно просить духовных даров: покаяния, смирения, любви и Царствия Небесного.

Именно этим христианство отличается от язычества.

Аббас Галлямов, Telegram

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