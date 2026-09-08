Трамп провел переговоры с Путиным 8.09.2026, 17:42

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ФОТО: GETTY IMAGES

РосСМИ утверждают, что разговор шел о визите Уиткоффа и Кушнера в Москву и Киев.

Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с диктатором РФ Владимиром Путиным. В Кремле заявили, что они обсудили недавние поездки спецпосланников Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву и Киев.

Об этом во вторник, 8 сентября, заявил помощник диктатора Юрий Ушаков, которого цитирует пропагандистское агентство ТАСС.

По его словам, американский президент подчеркивал необходимость скорейшего завершения войны против Украины.

Ушаков утверждает, что, по мнению президента США, это «создало бы условия для восстановления экономических отношений между Россией и Соединенными Штатами».

Уиткофф и Кушнер прилетели в Москву в субботу, 5 сентября — это уже третий их совместный визит в российскую столицу (ранее они приезжали в начале декабря 2025 года и в конце января 2026-го). По словам Трампа, они привезли Путину «предложение о прекращении войны». В Кремле заявляли, что у Путина запланирована встреча со спецпосланниками.

Из Москвы делегация отправилась в Киев — это была их первая поездка в Украину.

Визиту предшествовала поездка директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву 26 августа — по данным Axios, одной из ее целей было выяснить, смогут ли российские спецслужбы убедить Путина возобновить переговоры с Украиной при посредничестве США.

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