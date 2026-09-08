Названы девять фруктов с высоким содержанием кальция 1 8.09.2026, 17:38

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Они помогут поддерживать здоровье костей и зубов.

Кальций чаще всего ассоциируется с молоком, сыром и другими молочными продуктами. Однако получить этот важный минерал можно и из растительной пищи. Фрукты не считаются главными источниками кальция, но некоторые из них содержат достаточно заметное его количество и могут стать полезным дополнением к ежедневному рациону.

Об этом пишет TODAY.

Кальций необходим организму не только для поддержания прочности костей и здоровья зубов. Он также участвует в работе мышц и нервной системы, способствует нормальному свертыванию крови и выполняет другие важные функции.

В среднем взрослому человеку необходимо около 1000 миллиграммов кальция в сутки. При этом потребности детей, подростков и пожилых людей могут быть выше. Стакан молока содержит примерно 300 миллиграммов кальция, поэтому фруктам сложно конкурировать с молочными продуктами по этому показателю. Тем не менее они обеспечивают организм не только минералами, но и клетчаткой, витаминами и антиоксидантами.

Опунция

Одним из лидеров по содержанию кальция является опунция. В чашке свежих плодов содержится около 83 миллиграммов этого минерала. Этот необычный плод кактуса можно употреблять в свежем виде, а также использовать для приготовления соков, напитков, десертов и желе.

Апельсины

Крупный апельсин содержит примерно 65 миллиграммов кальция. Кроме того, этот фрукт известен высоким содержанием витамина С и является источником калия. Еще больше кальция можно получить из некоторых видов апельсинового сока, дополнительно обогащенного этим минералом.

Черная смородина

В стакане свежей черной смородины содержится около 61 миллиграмма кальция. Темные ягоды также ценятся за большое количество биологически активных веществ и антиоксидантов. Черная смородина может стать полезным дополнением к рациону благодаря своему богатому составу.

Сушеный инжир

Порция сушеного инжира, составляющая примерно четверть стакана, содержит около 60 миллиграммов кальция. Помимо этого, инжир богат клетчаткой и различными минералами. Однако из-за высокой концентрации природных сахаров употреблять сухофрукты стоит умеренно.

Ежевика

Стакан свежей ежевики дает организму около 42 миллиграммов кальция. Эта ягода отличается высоким содержанием клетчатки и сравнительно небольшой калорийностью. Кроме того, ежевика содержит антиоксиданты и другие полезные вещества.

Папайя

В чашке папайи содержится около 29 миллиграммов кальция. Тропический фрукт также является источником магния, калия, фолата и витаминов A, C, E и K. В его составе присутствует и некоторое количество железа.

Киви

Один плод киви содержит примерно 26 миллиграммов кальция. Этот фрукт особенно ценят за высокое содержание витамина С, а также наличие клетчатки, калия и магния. Киви может быть полезным дополнением к разнообразному и сбалансированному рациону.

Чернослив

В четверти стакана чернослива содержится около 19 миллиграммов кальция. Этот сухофрукт хорошо известен своим влиянием на работу пищеварительной системы, но также может внести небольшой вклад в получение кальция, необходимого для здоровья костей.

Курага

Порция кураги размером в четверть стакана содержит около 18 миллиграммов кальция. После удаления воды из свежих абрикосов питательные вещества в сухофруктах становятся более концентрированными. Помимо кальция, курага содержит железо и другие важные для организма вещества.

Хотя фрукты не способны полностью заменить основные источники кальция, они могут стать хорошим дополнением к рациону. Регулярное употребление разнообразных фруктов помогает получать не только кальций, но и клетчатку, витамины, минералы и антиоксиданты, необходимые для нормальной работы организма.

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