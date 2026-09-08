закрыть
9 сентября 2026, среда, 22:48
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Названы девять фруктов с высоким содержанием кальция

1
  • 8.09.2026, 17:38
  • 4,350
Названы девять фруктов с высоким содержанием кальция

Они помогут поддерживать здоровье костей и зубов.

Кальций чаще всего ассоциируется с молоком, сыром и другими молочными продуктами. Однако получить этот важный минерал можно и из растительной пищи. Фрукты не считаются главными источниками кальция, но некоторые из них содержат достаточно заметное его количество и могут стать полезным дополнением к ежедневному рациону.

Об этом пишет TODAY.

Кальций необходим организму не только для поддержания прочности костей и здоровья зубов. Он также участвует в работе мышц и нервной системы, способствует нормальному свертыванию крови и выполняет другие важные функции.

В среднем взрослому человеку необходимо около 1000 миллиграммов кальция в сутки. При этом потребности детей, подростков и пожилых людей могут быть выше. Стакан молока содержит примерно 300 миллиграммов кальция, поэтому фруктам сложно конкурировать с молочными продуктами по этому показателю. Тем не менее они обеспечивают организм не только минералами, но и клетчаткой, витаминами и антиоксидантами.

Опунция

Одним из лидеров по содержанию кальция является опунция. В чашке свежих плодов содержится около 83 миллиграммов этого минерала. Этот необычный плод кактуса можно употреблять в свежем виде, а также использовать для приготовления соков, напитков, десертов и желе.

Апельсины

Крупный апельсин содержит примерно 65 миллиграммов кальция. Кроме того, этот фрукт известен высоким содержанием витамина С и является источником калия. Еще больше кальция можно получить из некоторых видов апельсинового сока, дополнительно обогащенного этим минералом.

Черная смородина

В стакане свежей черной смородины содержится около 61 миллиграмма кальция. Темные ягоды также ценятся за большое количество биологически активных веществ и антиоксидантов. Черная смородина может стать полезным дополнением к рациону благодаря своему богатому составу.

Сушеный инжир

Порция сушеного инжира, составляющая примерно четверть стакана, содержит около 60 миллиграммов кальция. Помимо этого, инжир богат клетчаткой и различными минералами. Однако из-за высокой концентрации природных сахаров употреблять сухофрукты стоит умеренно.

Ежевика

Стакан свежей ежевики дает организму около 42 миллиграммов кальция. Эта ягода отличается высоким содержанием клетчатки и сравнительно небольшой калорийностью. Кроме того, ежевика содержит антиоксиданты и другие полезные вещества.

Папайя

В чашке папайи содержится около 29 миллиграммов кальция. Тропический фрукт также является источником магния, калия, фолата и витаминов A, C, E и K. В его составе присутствует и некоторое количество железа.

Киви

Один плод киви содержит примерно 26 миллиграммов кальция. Этот фрукт особенно ценят за высокое содержание витамина С, а также наличие клетчатки, калия и магния. Киви может быть полезным дополнением к разнообразному и сбалансированному рациону.

Чернослив

В четверти стакана чернослива содержится около 19 миллиграммов кальция. Этот сухофрукт хорошо известен своим влиянием на работу пищеварительной системы, но также может внести небольшой вклад в получение кальция, необходимого для здоровья костей.

Курага

Порция кураги размером в четверть стакана содержит около 18 миллиграммов кальция. После удаления воды из свежих абрикосов питательные вещества в сухофруктах становятся более концентрированными. Помимо кальция, курага содержит железо и другие важные для организма вещества.

Хотя фрукты не способны полностью заменить основные источники кальция, они могут стать хорошим дополнением к рациону. Регулярное употребление разнообразных фруктов помогает получать не только кальций, но и клетчатку, витамины, минералы и антиоксиданты, необходимые для нормальной работы организма.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Сигнал услышан
Сигнал услышан Андрей Пионтковский
Красивая сказка кончилась
Красивая сказка кончилась Игорь Липсиц
Привычная для Кремля картина начинает давать трещины
Привычная для Кремля картина начинает давать трещины Петр Олещук
В этот момент будет очень интересно
В этот момент будет очень интересно Валерий Пекар