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Друг Почобута раскрыл детали его возвращения в Беларусь

  • 8.09.2026, 17:45
  • 3,906
Друг Почобута раскрыл детали его возвращения в Беларусь
ANDRZEJ POCZOBUT
FOTO: PAP/ART SERVICE

После поездки у него запланированы визиты в США и Канаду.

Журналист издания Gazeta Wyborcza и друг Андрея Почобута Бартош Велиньский подчеркнул, что его нынешний визит в Беларусь в первую очередь носит частный характер, а путешествует он с американской визой в паспорте, сообщает «Белорусская служба Польского радио».

По словам Бартоша Велинского, Андрей Почобут останется в Беларуси около недели, потому что позже у него запланированы визиты в США и Канаду.

«Он едет только на неделю, в частности, навестить отца, знакомые места, коллег из СПБ. Это частное, а не политическое путешествие. Позже у него запланированы визиты в Канаду и США, поэтому он путешествует с американской визой в паспорте», — заявил Велинский.

Он отметил, что у Андрея Почобута были опасения насчет этого визита, но он решил поехать в Беларусь, так как его заверили, что сможет вернуться.

«Он едет с тревогой, но реалистично полагает, что режиму невыгодно сейчас вредить ему. Мол, если бы его хотели убить, то сделали бы это давно. Кроме того, ему пообещали — его освободили из тюрьмы, дали паспорт, приказали пересечь границу и сказали, что администрация Лукашенко обещала, что он может вернуться в Беларусь. В соответствии с этим, он возвращается на некоторое время», — говорит Бартош Велинский.

Сам Андрей Почобут пока не комментирует свою поездку в Беларусь. На его странице в фейсбуке был опубликован только снимок, подписанный: «На реке Нёман».

Напомним, ранее сайт Charter97.org писал, что утром 8 сентября Анджей Почобут пересек польско-белорусскую границу и направился в Гродно. Он планирует провести в Беларуси около недели.

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