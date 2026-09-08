Франция и Южная Корея запустили пятилетнее сотрудничество в области кино 2 8.09.2026, 18:19

Иллюстрационное фото

На €1 млрд.

Главы государств Эмманюэль Макрон и Ли Чжэ Мён объявили о запуске совместного партнерства Lumiere Partnership — каждая страна вложит по €500 млн в развитие мировой киноиндустрии в 2027–2031 годах, а первые финансовые инструменты заработают уже с 2027-го. Соглашение обнародовали на саммите Lumiere Summit, прошедшем в Сен-Поль-де-Ванс на юге Франции.

Саммит, названный в честь братьев Люмьер, собрал более 200 представителей мировой киноиндустрии из более чем 50 стран — среди гостей были актер Джордж Клуни, сооснователь Mediawan Пьер-Антуан Каптон, сопрезидент Netflix Тед Сарандос, глава NBCUniversal Донна Лэнгли, руководитель CAA Брайан Лорд, а также президент Каннского кинофестиваля Айрис Кноблох и другие представители стриминговых сервисов, премий и сообществ.

Также, выступая на саммите, Макрон предупредил, что было бы «колоссальной ошибкой», если бы технологии ИИ стали инструментом замены сценаристов и творцов, и призвал к новой форме многостороннего сотрудничества в поддержку мировой киноиндустрии.

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