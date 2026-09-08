закрыть
9 сентября 2026, среда, 22:50
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Мужчина разбогател на $1 млн благодаря подарку на день рождения

1
  • 8.09.2026, 18:40
  • 2,332
Мужчина разбогател на $1 млн благодаря подарку на день рождения
Иллюстрационное фото

Американец получил в подарок лотерейный билет.

Житель штата Иллинойс стал миллионером после того, как выиграл $1 млн благодаря лотерейному билету, который получил в подарок от друга на свой день рождения, пишет UPI.

Мужчина из города Брэдвуд рассказал представителям лотереи Иллинойса, что во время праздничной вечеринки друг подарил ему конверт с несколькими лотерейными билетами. Сам он не рассчитывал на серьезный выигрыш.

Один из билетов оказался счастливым — он совпал с выигрышной комбинацией 11-17-22-26-36-45 — и принес владельцу главный приз в размере $1 миллиона.

Сначала мужчина даже не понял, что стал обладателем крупной суммы. Он попросил друга проверить билет, но тот ошибочно решил, что выигрыш составляет всего тысячу долларов.

«Я подумал: тысяча долларов — это уже неплохо. Я был счастлив, но не ожидал того, что произошло дальше», — рассказал победитель.

Вместе с женой он отправился в призовой центр лотереи, рассчитывая получить $1000. Однако сотрудники сообщили ему неожиданную новость.

«Мы сказали, что пришли за тысячей долларов. Работник улыбнулся и сказал: «Сэр, вы выиграли миллион долларов», — вспоминает мужчина.

По его словам, жена расплакалась от шока после этой новости. Победитель рассказал, что часть денег планирует потратить на семейные поездки, новую машину и гольф-кар. Также семья собирается отправиться в круиз в честь 40-летия свадьбы и дней рождения детей.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Сигнал услышан
Сигнал услышан Андрей Пионтковский
Красивая сказка кончилась
Красивая сказка кончилась Игорь Липсиц
Привычная для Кремля картина начинает давать трещины
Привычная для Кремля картина начинает давать трещины Петр Олещук
В этот момент будет очень интересно
В этот момент будет очень интересно Валерий Пекар