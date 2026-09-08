Мужчина разбогател на $1 млн благодаря подарку на день рождения 1 8.09.2026, 18:40

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Иллюстрационное фото

Американец получил в подарок лотерейный билет.

Житель штата Иллинойс стал миллионером после того, как выиграл $1 млн благодаря лотерейному билету, который получил в подарок от друга на свой день рождения, пишет UPI.

Мужчина из города Брэдвуд рассказал представителям лотереи Иллинойса, что во время праздничной вечеринки друг подарил ему конверт с несколькими лотерейными билетами. Сам он не рассчитывал на серьезный выигрыш.

Один из билетов оказался счастливым — он совпал с выигрышной комбинацией 11-17-22-26-36-45 — и принес владельцу главный приз в размере $1 миллиона.

Сначала мужчина даже не понял, что стал обладателем крупной суммы. Он попросил друга проверить билет, но тот ошибочно решил, что выигрыш составляет всего тысячу долларов.

«Я подумал: тысяча долларов — это уже неплохо. Я был счастлив, но не ожидал того, что произошло дальше», — рассказал победитель.

Вместе с женой он отправился в призовой центр лотереи, рассчитывая получить $1000. Однако сотрудники сообщили ему неожиданную новость.

«Мы сказали, что пришли за тысячей долларов. Работник улыбнулся и сказал: «Сэр, вы выиграли миллион долларов», — вспоминает мужчина.

По его словам, жена расплакалась от шока после этой новости. Победитель рассказал, что часть денег планирует потратить на семейные поездки, новую машину и гольф-кар. Также семья собирается отправиться в круиз в честь 40-летия свадьбы и дней рождения детей.

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