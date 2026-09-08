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Россию накрыла «борщевая инфляция»

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  • 8.09.2026, 18:31
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Россию накрыла «борщевая инфляция»
Иллюстрационное фото

Цены на базовые овощи подскочили на 20-40% за год.

В то время как Росстат отчитывается о стабилизации инфляции на уровнях около 6% в год, российские потребители продолжают сталкиваться с двузначным ростом цен на базовые продукты питания, передает The Moscow Times.

Стоимость овощей из борщевого набора, которые составляют основу ежедневного потребления десятков миллионов россиян, за последний год увеличилась на 20-40%, подсчитали аналитики NTech (их выводы публикует «Коммерсант»).

Овощем-лидером в инфляционной гонке стала капуста: в конце августа она стоила 30 рублей за кг — на 38% больше, чем годом ранее. и. Свекла в розничной продаже подорожала на 32% в годовом выражении (до 35,4 рубля за кг), картофель — на 30% (до 41,5 рубля за кг), лук — на 32% (до 45,2 рубля за кг), морковь — на 20% (43,5 рубля за кг).

Цены на овощи «борщевого набора» отражают изменение стоимости продукции на фоне накопленного роста издержек, отмечает председатель Ассоциации компаний розничной торговли Станислав Богданов: резко подорожало топливо и горюче-смазочные материалы, стали дороже семена, удобрения и хранение урожая, выросли затраты на перевозки, особенно до крупных мегаполисов, куда овощи нужно транспортировать из южных регионов.

Данные Росстата подтверждают: несмотря на сезонное, летнее снижение цен, в годовом выражении картофель и капуста подорожали на на 35,3%, лук — на 27,2%, свекла — на 20,4%, морковь — на 17,7%. Также резко, согласно официальной статистике, выросли цены на помидоры: в конце августа они стоили 165,9 рубля за кг — на 24,2% дороже, чем год назад.

Рост цен на «борщевой набор» опережает официальную инфляцию в 3-6 раз. Ценники на полках супермаркетов разгоняет в том числе топливный кризис: накопленный рост цен на бензин с начала года уже превышает 20%, и «этот фактор постепенно начинает сильнее влиять на себестоимость перевозок и других товаров», отмечает аналитик Freedom Global Владимир Чернов.

Продовольственная инфляция переводит российских потребителей в режим вынужденной экономии. В прошлом году они потратили на продукты питания 39% всех расходов — рекордную долю за последние 16 лет. А в этом начали сокращать расходы даже на еду. За первое полугодие, по данным «Эвотора», число покупок в магазинах «у дома» сократилось на 10%, в специализированных продуктовых лавках — на 5%. С падением трафика столкнулись крупнейшие розничные сети — «Пятерочка», «Перекресток», «Лента», а наиболее заметным он стал у премиальных супермаркетов — «Вкусвилла» и «Азбуки Вкуса».

Большинство производителей продуктов питания видят снижение продаж в розничном канале, констатирует исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков. Покупатели реже совершают импульсивные покупки, отказываются от визитов в магазины «у дома» и все больше ориентируются на жесткие дискаунтеры, перечисляет Востриков.

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