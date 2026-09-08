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Домой к белорусам 53 дня будут ходить незнакомые люди с вопросами

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  • 8.09.2026, 19:04
  • 17,662
Домой к белорусам 53 дня будут ходить незнакомые люди с вопросами
Иллюстрационное фото

Кто это и что им надо?

С 8 сентября по 30 октября в Беларуси будут изучать телевизионные привычки граждан. Так, на протяжении 53 дней по домам и квартирам отправятся специальные люди, которые станут интересоваться тем, как вы смотрите ТВ и какие передачи предпочитаете. Исследование проводит ЗАО «МедиаИзмеритель».

Масштабный опрос проведут не впервые. Первая его волна прошла минувшей весной, сейчас – вторая. В компании подчеркнули, что в этот раз исследование затронет не только городских, но и сельских жителей. Организаторы считают, что это даст более полное представление о том, как белорусы смотрят телевидение.

Интервьюеров можно узнать по фирменным жилетам «МедиаИзмерителя». Кроме того, у них должно быть удостоверение. Это крайне важно, т.к. в стране по-прежнему орудуют мошенники.

«Разговор будет посвящен исключительно телесмотрению. Интервьюер не будет спрашивать про банковские данные, пароли, коды из SMS или деньги. При этом гарантируется анонимность интервью», – добавили в компании.

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