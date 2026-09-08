Politico: Найджел Фарадж планирует приехать в Украину и доказать, что «не любит Путина»3
- 8.09.2026, 19:40
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Лидера партии Reform UK неоднократно обвиняли в симпатиях к российскому диктатору.
Лидер правопопулистской партии Великобритании Reform UK Найджел Фарадж, которого неоднократно обвиняли в симпатиях к российскому диктатору Владимиру Путину, планирует посетить Украину.
Об этом пишет Politico со ссылкой на двух чиновников партии Фараджа.
Двое чиновников сообщили изданию, что между партией и украинскими партнерами состоялись переговоры о возможности визита
Оппоненты Фараджа часто упоминают его комментарий, сделанный еще в 2014 году, о том, что он «восхищается» российским диктатором как «стратегом». А спустя 10 лет он вызвал негативную реакцию во время всеобщих выборов, заявив, что именно Запад «спровоцировал» вторжение России в Украину.
Кроме того, в прошлом году в Уэльсе арестовали лидера местной ячейки Reform UK за взятки от России. Это только усилило обвинения в адрес Фараджа в поддержке Путина.
Источник издания из партии сообщил, что знает о переговорах относительно приезда Фараджа в Украину, но неизвестно, на каком они этапе.
Опрос, проведенный More in Common в прошлом году, показывает: хотя все электоральные группы в Великобритании подавляющим большинством поддерживают Украину, лишь 26% считают, что Фарадж придерживается такой же позиции. Еще 21% опрошенных считают, что он больше симпатизирует России.
В Reform UK надеются, что визит Фараджа в Украину поможет в определенной степени развеять эти представления.
Как пишет Politico, визит мог бы в значительной степени развеять впечатление о симпатиях Фараджа к Путину. В то же время такая поездка может «разгневать немало наших членов». В октябре он назвал Путина «очень плохим типом» и заявил, что Великобритания должна сбивать российские самолеты, нарушающие британское воздушное пространство.