Politico: Найджел Фарадж планирует приехать в Украину и доказать, что «не любит Путина» 3 8.09.2026, 19:40

2,740

Фото: SCANPIX/PA WIRE

Лидера партии Reform UK неоднократно обвиняли в симпатиях к российскому диктатору.

Лидер правопопулистской партии Великобритании Reform UK Найджел Фарадж, которого неоднократно обвиняли в симпатиях к российскому диктатору Владимиру Путину, планирует посетить Украину.

Об этом пишет Politico со ссылкой на двух чиновников партии Фараджа.

Двое чиновников сообщили изданию, что между партией и украинскими партнерами состоялись переговоры о возможности визита

Оппоненты Фараджа часто упоминают его комментарий, сделанный еще в 2014 году, о том, что он «восхищается» российским диктатором как «стратегом». А спустя 10 лет он вызвал негативную реакцию во время всеобщих выборов, заявив, что именно Запад «спровоцировал» вторжение России в Украину.

Кроме того, в прошлом году в Уэльсе арестовали лидера местной ячейки Reform UK за взятки от России. Это только усилило обвинения в адрес Фараджа в поддержке Путина.

Источник издания из партии сообщил, что знает о переговорах относительно приезда Фараджа в Украину, но неизвестно, на каком они этапе.

Опрос, проведенный More in Common в прошлом году, показывает: хотя все электоральные группы в Великобритании подавляющим большинством поддерживают Украину, лишь 26% считают, что Фарадж придерживается такой же позиции. Еще 21% опрошенных считают, что он больше симпатизирует России.

В Reform UK надеются, что визит Фараджа в Украину поможет в определенной степени развеять эти представления.

Как пишет Politico, визит мог бы в значительной степени развеять впечатление о симпатиях Фараджа к Путину. В то же время такая поездка может «разгневать немало наших членов». В октябре он назвал Путина «очень плохим типом» и заявил, что Великобритания должна сбивать российские самолеты, нарушающие британское воздушное пространство.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com