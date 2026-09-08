Российский ЦБ стал крупнейшим продавцом золота в мире, чтобы наполнить военный бюджет Путина 3 8.09.2026, 20:34

4,562

Фото: АР

Из РФ золото вывозят тоннами.

Масштабная распродажа золотых слитков из резервов, которую Банк России начал в 2026 году, сделала его крупнейшим продавцом золота среди всех центробанков мира, передает The Moscow Times.

По данным Всемирного совета по золоту (World Gold Council, WGC), во втором квартале ЦБ РФ реализовал 21,77 тонны драгметалла из ЗВР, с большим отрывом опередив ЦБ Турции, который занял второе место по продажам — 4,23 тонны.

Другие центробанки если и продавали золото, то в ничтожных объемах: Мексика 0,1 тонны, Мальта — 0,03 тонны, Румыния — 0,01 тонны, следует из данных WGC. Крупнейшими покупателями золота стали ЦБ Польши (50,79 тонны), а также Центробанки Китая (32,97 тонны) и Узбекистана (16,17 тонны).

Российский ЦБ активно продает золото главным образом для того, чтобы «полученными средствами закрыть дефицит госбюджета и нехватку валютной ликвидности», отмечает аналитик «Финама» Александр Потавин. Согласно собственным данным, с начала года по конец июля Банк России реализовал 1,6 млн тройских унций из резервов (49,7 тонны).

Это стало крупнейшей разовой распродажей золотого запаса с дефолта 1998 года: тогда, на фоне крушения пирамиды гособлигаций ГКО, Россия распродала 3,8 млн унций за три месяца (118 тонн), согласно статистике Международного валютного фонда. На 1 августа золотой запас ЦБ уменьшился до 73,2 млн тройских унций — минимума с 2020 года.

Тот факт, что Кремль приступил к распродаже золота, говорит о том, что «у них заканчиваются другие ликвидные активы», отмечает экономист Peterson Institute for International Economics Элина Рыбакова. В первые же дни войны с Украиной ЦБ потерял $300 млрд золотовалютных резервов, которые были размещены в долларах, евро и других западных активах и попали под санкции. Из запасов валюты у него осталось лишь около $100 млрд в виде китайских юаней.

Происходящее с золотом ЦБ говорит о «растущем давлении» в связи с дефицитом бюджета России и «давлении в связи с источниками для финансирования этого дефицита», отмечает Рыбакова. По данным Минфина, за январь–июль «дыра» в федеральной казне составила 6,45 трлн рублей, а за прошлый год — 5,7 трлн рублей.

Тем менее, из распродажи золота не стоит делать вывод, что Россия «обанкротилась», подчеркивает Крис Уифер, аналитик Macro-Advisory: золотой запас ЦБ РФ — пятый по размеру в мире, и пока он сократился лишь на 2,1%. С текущей скоростью — 200-300 тысяч унций в месяц — на его полную продажу уйдет около 20 лет.

ЦБ, вероятно, продолжит продажи золота, считает Потавин: в начале года на драгметалл приходилось 48% российских резервов, сейчас эта доля опустилась до 41,5%. «Возможно, порогом может стать уровень около 40% или чуть ниже. Однако до тех пор, пока сохраняется необходимость в покрытии значительного бюджетного дефицита, доля золота в резервах может продолжать снижаться», — сказал Потавин.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com