Хмара: Украина заказала около 1000 ракет для Patriot 1 8.09.2026, 21:12

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Евгений Хмара

Но есть нюанс.

Украина заключила контракты на покупку ракет для Patriot за счет средств партнеров и кредита ЕС. Но одновременно обратилась к союзникам с просьбой.

Об этом заявил министр обороны Украины Евгений Хмара на 36-м заседании контактной группы по обороне Украины в формате «Рамштайн», передает «Суспильне».

Хмара отметил, что для обеспечения стойкости Украины необходимы решения в сфере противовоздушной обороны.

«Мы контрактуем около 1000 ракет для систем Patriot с помощью наших партнеров и за счет кредита ЕС. Опять же, мы благодарны вам за это», - сказал он.

Однако большинство этих ракет начнут поставляться позже, поэтому Хмара обратился к партнерам.

«Поэтому мы просим вас поставлять нам ракеты из ваших запасов сегодня в обмен на будущие усовершенствованные ракеты по нашим контрактам», - сообщил он.

Также министр обороны отметил важность поставок ракет класса «воздух-воздух» и ПЗРК для боевых действий, для противодействия реактивным «Шахедам» и временно для крылатых ракет и реактивных «Шахедов».

«Хотел бы добавить, что вместе с десятками других украинских компаний мы находим дешевые решения для перехвата реактивных «Шахедов». Некоторые перехватчики уже проходят испытания в боях», - отметил министр.

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