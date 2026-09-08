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Литва провела крупную операцию по пресечению контрабанды белорусских сигарет

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  • 8.09.2026, 21:09
  • 4,248
Литва провела крупную операцию по пресечению контрабанды белорусских сигарет

Задержаны трое литовских пограничников.

В Литве сообщили о проведении крупной операции по задержанию подозреваемых в контрабанде белорусских сигарет. Среди задержанных три пограничника, проинформировала Служба охраны госграницы Литвы.

Операцию по задержанию семи подозреваемых проводили 6−7 сентября. Все началось с перехвата 22 коробок белорусских сигарет, которые предположительно доставили из нашей страны беспилотником.

Сначала задержали двух приехавших за грузом, а после — двух младших специалистов пограничного поста, находившихся на дежурстве во время инцидента.

Почти одновременно ночью задержали еще двух человек, подозреваемых в организации перевозки этой контрабанды. Уже утром был задержан главный следователь одного из пограничных отрядов.

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