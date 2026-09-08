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Соболенко вышла в полуфинал US Open

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  • 8.09.2026, 21:23
  • 2,738
Соболенко вышла в полуфинал US Open
АРИНА СОБОЛЕНКО
ФОТО: GETTY IMAGES

Белоруска в тяжелейшей борьбе одолела чешку Носкову.

Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в полуфинал US Open-2026

В четвертьфинальном поединке первая ракетка мира в тяжелейшем поединке переиграла представительницу Чехии Линду Носкову (6).

Итоговый счет встречи — 7:6, 3:6, 7:6 (10:7).

Матч продолжался 2 часа 20 минут.

Отметим, в третьем сете белорусская теннисистка уступала со счетом 2:4, однако сделала брейк и довела поединок до победы.

В борьбе за выход в финал Арина сразится с победительницей американского противостояния Джессика Пегула (3) — Эмма Наварро (27).

Отметим, Соболенко одержала 18-ю подряд победу на US Open, который ранее выигрывала дважды кряду.

Заключительный в сезоне турнир «Большого шлема», Открытый чемпионат США, проходит с 30 августа по 12 сентября 2026 года.

В одиночном разряде участие в нем принимают 128 теннисисток. Действующей чемпионкой турнира является Арина Соболенко, которая в финале прошлого года сумела обыграть американку Аманду Анисимову — 6:3, 7:6 (7:3). Примечательно, что белоруска побеждала на двух последних US Open.

Общий призовой фонд нынешнего турнира составляет 108 млн долларов США. Чемпионка US Open-2026 получит 5,5 млн долларов.

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