Украинский дипломат поздравил белорусов с победой под Оршей 1 8.09.2026, 21:31

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512 лет назад войска Великого княжества Литовского разгромили армию Московского княжества.

8 сентября прямо во время официального брифинга Министерства иностранных дел Украины Ярослав Черногор публично поздравил белорусов с 512‑й годовщиной Битвы под Оршей.

Ярослав Черногор напомнил, что 8 сентября 1514 года войско Великого Княжества Литовского и Польского Королевства под командованием князя Константина Острожского разгромило московское войско.

«Эта битва является частью общего исторического наследия Украины, Беларуси, Литвы и Польши», — подчеркнул Черногор.

Он также отметил, что главный урок Орши остается актуальным и спустя пять столетий: противостоять московской экспансии нашим народам лучше всего удавалось тогда, когда они объединяли свои силы.

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