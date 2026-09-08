Украинский дипломат поздравил белорусов с победой под Оршей

Украинский дипломат поздравил белорусов с победой под Оршей1
- 8.09.2026, 21:31
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512 лет назад войска Великого княжества Литовского разгромили армию Московского княжества.
8 сентября прямо во время официального брифинга Министерства иностранных дел Украины Ярослав Черногор публично поздравил белорусов с 512‑й годовщиной Битвы под Оршей.
Ярослав Черногор напомнил, что 8 сентября 1514 года войско Великого Княжества Литовского и Польского Королевства под командованием князя Константина Острожского разгромило московское войско.
«Эта битва является частью общего исторического наследия Украины, Беларуси, Литвы и Польши», — подчеркнул Черногор.
Он также отметил, что главный урок Орши остается актуальным и спустя пять столетий: противостоять московской экспансии нашим народам лучше всего удавалось тогда, когда они объединяли свои силы.