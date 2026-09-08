Николай Статкевич: Три повода для одного праздника 3 Николай Статкевич

8.09.2026, 22:35

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Николай Статкевич

8 сентября — особенный день в белорусской истории.

Дата 8 сентября неоднократно становилась знаковой в белорусской военной истории.

Если рассматривать в хронологическом порядке, начинать стоит аж с 8 сентября (по старому стилю) 1380 года, когда в битве на Куликовом поле сошлись войска темника Орды Мамая и русских княжеств во главе с московским князем Дмитрием. На стороне Дмитрия выступили и полки белорусских княжеств ВКЛ — Полоцкого, Брянского и Смоленского, во главе с князьями Андреем и Дмитрием Ольгердовичами, хотя наши земли никогда не были под монгольским владычеством. А попытки монголов вместе со своими московскими вассалами напасть на них всегда отбивались.

Белорусские полки сыграли большую роль в битве. Возможно потому, что у их княжеств уже был опыт побед над значительными монгольскими силами. В 1362 году в битве на Синих Водах объединенное белорусско-украинское войско во главе с великим князем ВКЛ Ольгердом разбило войска трех монгольских ханов, в результате чего украинские земли, как и белорусские, всегда остававшиеся свободными, освободились от монгольского господства. Этот опыт и уверенность белорусских полков и полководцев, которую он им дал, помогли объединенным войскам победить значительные силы Орды на Куликовом поле. Правда, особой была позиция великого князя ВКЛ Ягайлы, который вел свои войска на помощь Мамаю, но участия в битве не принял. Думаю, что Ягайло был хорошим геополитиком и не хотел усиления соседней Москвы, что угрожало бы в будущем безопасности ВКЛ. Тем не менее, мы можем обоснованно считать дату 8 сентября 1380 года славной и для нашей военной истории.

О 8 сентября 1514 года — дате знаменитой победы над втрое превосходящим 80-тысячным московским войском под Оршей — сейчас знает почти каждый белорус.

Дата 8 сентября еще раз сыграла важную роль уже в современной военной истории нашей страны. Это было в 1992 году. Тогда Беларусь подчинила себе советские воинские части, размещенные на нашей территории. Но до настоящего белорусского войска им было еще очень далеко. Офицеры, уроженцы преимущественно других республик СССР, с настороженностью относились к независимости Беларуси, и неизвестно, стали бы они ее защищать в случае агрессии другой бывшей советской республики. Ведь даже не было правовых оснований требовать этого от них — они не приносили присяги на верность Беларуси, что сделало бы для них защиту ее независимости юридически обоснованной обязанностью. Правительство Кебича, как обычно, игнорировало проблему, чтобы «не злить Москву». Поэтому мной, как председателем «Беларускага згуртавання вайскоўцаў» (БЗВ), было выдвинуто предложение провести символическую церемонию присяги на верность Беларуси в центре Минска именно в годовщину победы под Оршей, чтобы как можно шире рассказать белорусам о славной победе их предков.

Председатель Белорусской социал-демократической Громады, известный историк Михась Ткачев сразу же поддержал это предложение. Как и лидер БНФ Зенон Позняк, который предложил БЗВ помощь своей партии в организации присяги. Акция состоялась 8 сентября 1992 года на площади Независимости в Минске. Было очень хорошее ее художественное и музыкальное оформление, за которое от БНФ отвечал известный художник Микола Купава.

Акция началась со звуков трубы. После речей мной был зачитан текст присяги, который повторяли кадровые офицеры — члены БЗВ и тысячи военнослужащих запаса, собравшихся на площади.

Так случилось, что текст присяги прозвучал тогда дважды. Полковник Владимир Бородач, бывший командир бригады спецназа, опоздавший на церемонию, попросил разрешить и ему зачитать текст присяги. Я согласился, ведь слова преданности своей стране можно повторять много раз, и все люди на площади еще раз единодушно поклялись защищать Беларусь. Эта акция не была юридическим актом. Но она получила широкий резонанс. В результате через несколько месяцев правительство Кебича вынуждено было привести к присяге на верность Беларуси всех офицеров белорусской армии. А белорусы, которым всю жизнь вбивали в голову, что их страна не имеет своей истории, наконец узнали об одной из самых славных ее страниц.

Николай Статкевич, «Телеграм»

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