Великобритания выделяет «зимний» пакет для Украины с ракетами Patriot 8.09.2026, 9:35

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Сумма поддержки украинской ПВО — 100 миллионов фунтов стерлингов.

Великобритания выделяет 100 миллионов фунтов стерлингов (116 млн евро) на пакет средств противовоздушной обороны для Украины в преддверии зимы, который включает ракеты Patriot.

Об этом «Европейской правде» сообщили в британском правительстве.

В рамках нового пакета Великобритания поставит перехватчики для противовоздушной обороны, артиллерийские снаряды крупного калибра и беспилотники, чтобы помочь Украине защититься от российских атак этой зимой.

Вооружение будет поставляться с помощью механизма PURL, в рамках которого союзники Украины закупают американское оружие для ее нужд.

Отмечается, что ракеты для Patriot и другое противовоздушное оборудование будут поставлены в Украину до наступления зимы, что поможет ей защитить свою критически важную национальную инфраструктуру, гражданское население и вооруженные силы от российских атак.

Объявление о помощи стало результатом визитов премьер-министра и министра обороны Великобритании в Киев, где они услышали от украинского президента о важности дополнительной поддержки в преддверии зимы.

«И премьер-министр, и я во время наших первых визитов в Киев ясно осознали, насколько важно поддерживать Украину в течение этой зимы, поскольку Путин готовится использовать зиму как оружие, продолжая варварские атаки на гражданские объекты и объекты энергетики. Мы пообещали мобилизовать союзников и оказывать больше поддержки, где только сможем», – заявил глава Минобороны Уэс Стритинг.

Во вторник Стритинг возглавит свое первое заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат «Рамштайн») – объединения из 50 стран, предоставляющего военное снаряжение Украине. 36-е заседание в так называемом формате «Рамштайн» 8 сентября пройдет в дистанционном формате под председательством министров обороны Великобритании и Германии.

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