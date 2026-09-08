Шпиц вызвал замешательство на Минском полумарафоне 8 8.09.2026, 9:32

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Скриншот: instagram.com/minskhalfmarathon.by

Столичная милиция разбирается в ситуации.

В Минске 6 сентября проходил полумарафон. В нем участвовала и собака породы шпиц. Видео о том, как мужчина тащил его по плитке во время забега, завирусилось в Threads — пост набрал более 250 тысяч просмотров за несколько часов. Отреагировали и в ГУВД Мингорисполкома, сообщает «Зеркало».

«Минск. Дно пробито. Вчера полгорода бежало. Оказывается, еще и с животными!

В аккаунте сначала гордо разместили этот рилс, а потом удалили», — написала автор поста.

Организаторов полумарафона она обвинила в поддержке жестокого обращения с животными, отметила и минскую милицию.

Популярные комментарии такие (нецензурные в топе):

«А давайте бегуна к спортивной машине привяжем и вместе посмеемся, и медалькой наградим, если до финиша дотянет. Что за п***ец происходит?»

«Поддерживаю и продвигаю. В принципе очень много вопросов к «Минскому полумарафону». Увидеть юмор там, где животному больно. Никак не отреагировать на смерть во время самого полумарафона и не связываться с родственниками… Нет слов».

«Все красавцы просто — и хозяин, и снимавшие ролик и не сделавшие замечание не очень умному гражданину, и аккаунт организаторов, увидевший в этом забавную шутку, которую можно выложить в сеть».

«Какой ужас, ничего не изменится, пока не будет уголовной ответственности за жестокое обращение с животными».

«А можно как-то написать заявление в милицию, нам не скажут организаторы, а милиции скажут имя этого урода. Пусть тварь такая ответит».

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После вышеперечисленных высказываний отреагировал и аккаунт минской милиции:

«Здравствуйте. По данному факту зарегистрирован материал проверки».

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