Анджелина Джоли неожиданно приехала в Харьков

Анджелина Джоли неожиданно приехала в Харьков1
- 8.09.2026, 9:10
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Актриса вместе с сыном побывала в боксерском клубе.
Известная американская киноактриса Анджелина Джоли, которая активно поддерживает Украину в ее борьбе с российскими оккупантами, прибыла в Харьков и посетила там боксерский клуб Spadkoyemets.
Об этом в своем аккаунте в Facebook сообщила Федерация бокса Украины.
По данным ФБУ, вместе с Джоли в харьковский боксерский клуб Spadkoyemets пришел ее сын Нокс. Он вместе с бойцами Сил обороны Украины провел тренировку по тайскому боксу. В клубе Spadkoyemets уточнили, что Анджелина Джоли к ним пришла «абсолютно случайно».
Боксеры клуба поблагодарили американскую киноактрису за ее человечность и за то, что она интересуется историей их зала. Анджелина Джоли уже несколько раз во время войны была в Украине с гуманитарными миссиями.
Например, в ноябре 2025 года голливудская звезда в рамках благотворительной программы помощи пострадавшим от российской агрессии побывала в Херсоне. Там она посетила местные медицинские учреждения, пообщалась с врачами и пациентами, провела время с детьми, а также выразила поддержку жителям региона, который регулярно страдает от обстрелов со стороны оккупационной армии РФ.